Petri Heil für 17 neue Angler

Das Lernen hat sich gelohnt: Der Fischerlehrgang 2018 der Walkenrieder Sportfischer brachte viele gute Nachwuchsangler hervor. Traditionell bietet der Verein in den Sommerferien einen Lehrgang an. In diesem Jahr nahmen sechs Jugendliche, drei Frauen und acht Männer daran teil. Zwei Wochen wurde ...