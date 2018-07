Betrunkener schlägt auf Frau und Polizist ein

Streitigkeiten in der Hindenburgstraße zwischen einem Mann und einer Frau führten Freitagnacht, 13. Juli, gegen 23 Uhr zu einem Polizeieinsatz – und dazu, dass der Umzug der Schützengesellschaft einen anderen Weg zum Zapfenstreich wählen musste. Im Zuge eines Streitgesprächs schlug der alkoholisierte Mann plötzlich auf die Frau ein, so dass Passanten die Polizei alarmierten. Eine Streife war schnell vor Ort, doch auch von den Einsatzkräften ließ sich der Mann nicht beeindrucken, versuchte sogar auf einen der Polizisten einzuschlagen. Dies misslang ihm, da die Beamten ihn überwältigen konnten und in das Gewahrsam der Osteroder Polizei brachten. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. dx

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder