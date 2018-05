Änderungen für das Schützenfest vorstellen

Bad Sachsa Am Freitag, dem 1. Juni, findet im Restaurant Fannys die zweite Versammlung des Jahres der Sachsaer Schützengesellschaft statt. Hier geht es in der Hauptsache um die Gestaltung und Abwicklung des Schützenfestes. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr und findet in Zivil statt. Das Protokoll der letzten...