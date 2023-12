Bad Lauterberg. Sechs Menschen aus dem Südharz erinnern sich an ihre Weihnachtswünsche als Kind. Ein siebter kommt zwar nicht aus dem Harz, kennt dafür Bauwerke in Herzberg und Lauterberg aber ganz genau.

Gudrun Teyke war 49 Jahre lang Ratsmitglied in Bad Lauterberg. Lange davor hegte sie als Kind einen Weihnachtswunsch - ihren allergrößten. So zwölf oder 13 Jahre alt war sie, als sie sich ein Paar Skier wünschte. Das war etwas ganz Besonderes, denn üblicherweise bekamen die Kinder in der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg nur selbstgemachte Sachen, meistens gab es Handarbeiten ihrer Mutter zu Weihnachten. Auch in dem Jahr, in dem sie sich die Skier gewünscht hatte, lagen diese nicht unter dem Tannenbaum. Aber das junge Mädchen gab die Hoffnung nicht auf und durchsuchte die ganze Weihnachtsstube, bis sie Skier samt Stöcke unterm Sofa entdeckte. Obwohl ausgerechnet in diesem Jahr kein Schnee an Weihnachten lag, lief sie trotzdem gleich hinaus und schnallte die Bretter an, so sehr freute sie sich über das Geschenk. Gudrun Teyke erlebte als Kind nämlich auch, wie es ist, an Weihnachten leer auszugehen: In einem Jahr warf sie Steinchen in den Trinkwasserbrunnen, aus dem die Familie lebte, obwohl das verboten war. Doch das Geräusch der herabfallenden Steinchen klang so schön für Kinderohren. Als dann an Heiligabend der Weihnachtsmann kam, hatte er Geschenke für alle anderen dabei. Nur Gudrun Teyke bekam eine Rute und sonst nichts. Das beeindruckte sie so sehr, dass sie nie wieder Steine in den Brunnen schmiss.