Bad Lauterberg. An 24 Stationen gibt es bis Weihnachten wieder Besinnliches, Bratapfelrezepte, Gedichte und Lieder, die auf das Fest einstimmen.

Endlich ist es so weit: Das erste Türchen am Adventskalender darf geöffnet werden. Spannend ist es immer wieder, herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Nicht nur für die Kinder.