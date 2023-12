Braunlage. 40 Zentimeter Neuschnee am Hexenritt versprechen Winterspaß. Wann der Lift geöffnet hat und warum die Wurmbergseilbahn nicht fährt.

Jetzt kennt der Rodelspaß keine Grenzen mehr: Am Wurmberg in Braunlage öffnet der Schlepplift Hexenritt ab Samstag. Von 9 bis 16 Uhr kann man sich dann bequem den Berg hochziehen lassen. Geöffnet ist der Lift aber vorerst nur am Wochenende, also samstags und sonntags. 40 Zentimeter Neuschnee liegen aktuell am Hexenritt.