Ehrenamtlich Senioren begleiten im Altkreis Osterode

Im April startet ein neues Kursangebot zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung (Duo) der Volkshochschule in Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Göttingen. Für dieses Angebot gibt es am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung im Familienzentrum Manyways, Heikenbergstraße 3, in Bad Lauterberg. Darüber informiert der Landkreis in einem Schreiben.

Darin heißt es: „Das Projekt Duo bietet interessierten Freiwilligen in 30 Theorie- und 20 Praxisstunden einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Seniorenarbeit. Kommunikation, Beschäftigung, Patientenverfügung und Demenz sind nur einige Themenbereiche, die in dieser Schulung behandelt werden“.

Und weiter: „Ehrenamtliche Seniorenbegleiter wollen einen Teil ihrer Freizeit mit älteren Menschen verbringen, haben Spaß an den bereichernden Kontakten mit der älteren Generation und interessieren sich für deren Erlebnisse und Geschichten, sind offen für neue zwischenmenschliche Begegnungen und erleben diese als Bereicherung“.

Die Ausbildung „Duo – Ehrenamtliche Seniorenbegleitung“ wird vom Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) des Landkreises Göttingen in Kooperation mit der Freiwilligenakademie Niedersachsen (fan) angeboten und von der Volkshochschule Göttingen Osterode durchgeführt.

Nach Abschluss des Kurses werden die Teilnehmenden vom Senioren- und Pflegestützpunkt in Privathaushalte von Senioren vermittelt. „Die Mitarbeiter des Senioren- und Pflegestützpunktes achten darauf, passende ehrenamtliche Seniorenbegleitungen mit Senioren in Kontakt zu bringen. Es handelt sich ausschließlich um eine freiwillige, ehrenamtliche Aufgabe, sie ist nicht mit pflegerischen Tätigkeiten verbunden“, erklären die Verantwortlichen in dem Schreiben weiter.

Infos und Anmeldung unter Telefon 05522/960 4120 oder per E-Mail an steschulat@landkreisgoettingen.de.