Altkreis Osterode. Die Glückseisuche der Rotarier im Südharz geht in die dritte Runde. Wie in den vergangenen Jahren sind die Eier zugleich Gewinnlos und Sammelobjekt

Der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz verkauft wieder Glückseier. Damit geht die Glücksei-Aktion der Rotarier im Altkreis Osterode in die dritte Runde. Wie in den vergangenen beiden Jahren dienen die Glückseier auch dieses Mal als Lose und als Sammelobjekte zugleich.

2021 war der Bad Lauterberger Hausberg auf den Zinneiern abgebildet, 2022 dann das Herzberger Schloss. Norbert Gössling, derzeitiger Präsident des Rotary-Clubs Bad Lauterberg-Südharz, hat weitere Motive für die kommenden Jahre angekündigt. In diesem Jahr zeigt die Abbildung den Kornmarkt in Osterode.

Der Erlös des Glückseierverkaufs ist für einen guten Zweck bestimmt. In diesem Jahr soll der Reinerlös unter anderen in die Jugendarbeit des Herzberger Tennisclubs Grün-Weiß und der Handballspielgemeinschaft (HSG) Oha fließen.

Kosten, Gewinnnummern und Abholung der Gewinne

5 Euro kostet ein Ei. Auf einem Aufkleber am Bändchen steht die jeweilige Gewinnnummer. Ob man tatsächlich gewonnen hat, erfährt man ab Ostersonntag, 9. April, im Internet unter rotary-glueckseisuche.de.

Die Gewinne kann man sich in der Zeit von Dienstag, 11. April, bis Mittwoch, 31. Mai., im entsprechenden Geschäft oder Restaurant abholen. Danach verfallen die nicht abgeholten Gewinne.

Wo man die Eier bekommt

Die Rotarier besuchen mit ihrem Stand folgende Städte: Am 18. März, 26. März und 1. April stehen sie in Bad Lauterberg, am 11. März in Osterode und am 25. März in Herzberg.

Die Eier sind dauerhaft kaufbar in folgenden Geschäften:

Bad Lauterberg:

2-Meister-Conditorei Mangold

Kosmetikstudio Marquardt

Apotheke am Postplatz

Hubertus Apotheke

Buchhandlung Moller

H. Schwickert OHG

Bad Sachsa:

St. Nikolai Apotheke

Herzberg:

EP Pahl

Apotheke am Rathaus

Kinowelt Herzberg

Classic Tankstelle

Osterode: