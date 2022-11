Mehr als Lesen: Harzkrimiautoren kommen in die Bücherei Barbis

Barbiser Bücherei zieht im Spätherbst in das alte Rathaus

Zurück zu ihren Wurzeln kehrt die Bücherei Barbis voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres, wenn Cornelia Meyer, Heidi Schreiber und Luis del Coz in das alte Rathaus umziehen. Aufgrund der Schließung der Grundschule Barbis, in deren Räumen sich die Bücherei im Augenblick befindet, müssen die drei ehrenamtlichen Betreiber ihre bisherige Heimstatt verlassen – genauer gesagt: durch die Umsiedlung der städtischen Kindertagesstätte Aue in das ehemalige Grundschulgebäude.

„Viel mehr haben sie hier gespielt oder wir haben ihnen Geschichten erzählt. Im vergangenen Jahr hat sich das aber schon nicht mehr so an den Freitagen gelohnt.“ Cornelia Meyer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei Barbis

„Dafür gibt es genau zwei Gründe“, erklärt Andreas Bähnsch, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Der Platzbedarf seitens der Kita ist so groß, dass wir den Raum, in dem sich die Bücherei befindet, schlichtweg brauchen.“ Geplant ist, die Bücherei in einen Betreuungsraum, einen sogenannten Intensivraum, umzuwandeln.

Der zweite Grund sei, dass die Bücherei eine wesensfremde Einrichtung ist, die nicht über das Gelände der Kindertagesstätte zugänglich sein darf. „Das sind genaue Anweisungen des Landkreises“, so Bähnsch weiter. Für die Bücherei müsse die Stadt, wäre der Platz nun vorhanden, also einen separaten Zugang anlegen.

Bis Herbst im Schulgebäude

Vorerst aber bleibe die Bücherei in dem ehemaligen Grundschulgebäude, mindestens bis Herbst, erklären Cornelia Meyer und Heidi Schreiber – bis dahin sei der Bauhof anderweitig verplant und könne bei dem Umzug nicht helfen.

Wenn bis dahin auch der Ort der gleiche bleibe, wollen die Ehrenamtlichen aber anders weitermachen: „Bisher hatten wir immer zwei Tage geöffnet, jeweils montags und freitags zur Mittagszeit, so dass auch die Kinder aus der Betreuung zu uns kommen konnten“, erzählt Meyer.

Das Lesen sei da in vielen Fällen eher nebensächlich gewesen. „Viel mehr haben sie hier gespielt oder wir haben ihnen Geschichten erzählt. Im vergangenen Jahr hat sich das aber schon nicht mehr so an den Freitagen gelohnt.“ Aus diesem Grund wolle man die Bücherei künftig nur noch montags von 15 bis 17 Uhr öffnen.

Ausleihen sind zurückgegangen

Generell sei die Anzahl der Buchausleihen sehr zurückgegangen, wissen die Ehrenamtlichen. Doch die Kunden, die sie begrüßen könnten, seien durchweg intensive Leser: „Das sind zwar überwiegend Ältere, aber die verlassen selten mal unsere Bücherei mit weniger als fünf Büchern“, so Meyer.

Am meisten seien dabei historische Romane und Krimis sowie Bücher von den Bestsellerlisten ausgewählt worden. Bei den Kindern habe sie die Erfahrung gemacht, dass diese eher vor Ort, also direkt in der Bücherei, lesen. „Beim Aussuchen gehen die Kinder da aber doch eher nach dem Buchumschlag“, sagt sie mit Humor. Aus diesem Grund halte die Barbiser Bücherei auch immer eine Kiste voller Bilderbüchern vor, aber auch der Fundus an Jugendbüchern, Krimis und historischen Romanen – darunter auch zahlreiche Neuerscheinungen – sei beachtlich. Auch ein kleines Regal mit Frauenbüchern, wie sie Meyer liebevoll nennt, halte die Bücherei vor.

Altbestände würden über Janka Eckhardt und den Kinderschutzbund in Bad Lauterberg verteilt. „Wegschmeißen würden wir jedenfalls nie etwas“, sagt Meyer. Neben dem Blattwerk werden mit der Bücherei aber auch Gesellschaftsspiele und Trickfilm-DVDs in die neuen Räume im alten Rathaus umziehen.

Alles so, wie früher

Wirklich neu ist die nächste Unterbringung der Bücherei für die drei Ehrenamtlichen aber nicht: Ihre allererste Heimstatt hatte die Barbiser Bücherei bereits im alten Rathaus – sogar in den gleichen Räumen. „Wir planen, alles genau so hinzustellen, wie es früher war“, sagt Meyer.

Als das Gebäude damals veräußert wurde, musste die Bücherei ebenso wie alle anderen dort untergebrachten Vereine raus. „Das fanden wir überhaupt nicht gut“, erinnert sich Meyer. Gerlind Gottschling, die ehemalige Schulleiterin der Grundschule Barbis, war es dann, die den Ehrenamtlichen die Räume in der Grundschule anbot. „Wir waren dankbar, dass wir hier herkommen durften und gehen wirklich ungern“, erklärt Meyer.

Sie steht jetzt zusammen mit Heidi Schreiber und Luis del Coz vor der gleichen Situation, wie schon damals. „Wir waren immer gerne hier, haben uns wohlgefühlt und würden sehr gerne bleiben“, sagt Meyer wehmütig. Zwar ziehen sie nur gezwungener Maßen um, seien aber froh über die neuen Räume. „Wir hatten am Anfang Angst, dass wir ganz unter die Räder kommen“, sagt sie weiter.

Die Bücherei Barbis hat ab sofort wieder montags von 15 bis 17 Uhr in den bekannten Räumen der ehemaligen Grundschule Barbis geöffnet.

Seit 2008 sind Cornelia Meyer und Luis del Coz als ehrenamtliche Mitarbeiter in der Bücherei beschäftigt, Heidi Schreiber bereits seit 15 Jahren.