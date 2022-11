Lauterberger Buchwichtel treiben ihr Unwesen auch bei Tiktok

Ob durch die Coronavirus-Pandemie mehr gelesen wird, lässt sich nicht genau sagen. Für Buchliebhaber ist es aber ganz leicht in dieser Zeit: Man braucht nur einen Buchtitel im Internet einzugeben und bekommt eine ausführliche Beschreibung, den Preis und einen Liefertermin genannt. Meist ist das gewünschte Buch am nächsten oder übernächsten Tag da.

Wie geht der traditionelle Buchhandel damit um? Dies möchte unsere Zeitung im Gespräch mit der Inhaberin der ortsansässigen Buchhandlung „Buchwichtel“, Susanne Kinne, erfahren.

Dackel Quinn liefert Bücher mit aus

Susanne Kinne erzählt, dass das Internet schon eine große Konkurrenz sei. Allerdings hat sie darauf reagiert und ist in neuen Medien wie Facebook, Instagram und seit Kurzem auch bei Whatsapp vertreten. Ist ein Buch im Geschäft nicht vorhanden, bestellt die Buchhändlerin oder eine ihrer Angestellten das gewünschte Werk. Meist ist das ausgewählte Exemplar am nächsten Morgen zur Abholung bereit. Dies, so betont Kinne, ohne Portokosten zu berechnen.

Könne ein Kunde das Buch nicht persönlich abholen, werde es im Gebiet der Kneippstadt zugestellt. Meist dabei: Kinnes Rauhaardackel Quinn. In den Ortsteilen werde das gewünschte Buch gegen eine geringe Gebühr geliefert.

Bücher werden zur Leidenschaft

Eine Kundin betritt das Geschäft. Susanne Kinne kennt die Dame persönlich und redet sie mit ihrem Namen an. Christel Saatze kommt aus Bartolfelde und möchte wissen, ob es von Lisa Grafs Buch „Der Traum vom schönen Leben“ schon die erwartete Fortsetzung gibt, sie hatte gerade den ersten Band davon gelesen. Kinne schaut gleich in ihrem Laptop nach, ob und wann die Ausgabe erscheint.

Christel Saatze ist gern bereit, im Gespräch mit unserer Zeitung über ihre Bücherleidenschaft zu sprechen. Sie erzählt, dass sie schon seit ihrer Kindheit Bücher liest. Früher vor allem Romane von Heinz G. Konsalik. Später hat sie ihre Leidenschaft für Bücher über das Mittelalter entdeckt. Als sie im Fernsehen den Film der „Wanderhure“ gesehen hatte, habe sie sich das Buch gekauft. „Beim Lesen des Buches fiebere ich mit und kann die Schmerzen der Akteure teilweise mitfühlen.“

Mangas bei jungen Lesern beliebt

Madelena Tornese arbeitet in der Buchhandlung. Im Gespräch erzählt sie, dass die neu gestaltete Abteilung für Mangabücher sehr gut von den Kunden angenommen werde. Die Zielgruppe sei zwischen zehn und 40 Jahren alt. Meist , so erklärt sie, kämen die Bücher aus Japan und würden dann in die deutsche Sprache übersetzt. Sie weist auf eine Besonderheit dieser Bücher hin, die überwiegend gezeichnet sind: Sie werden nämlich von hinten nach vorn und von rechts nach links gelesen. Bis zu 34 Bände kann so eine Geschichte dauern. Mittlerweile reagierten deutsche Verlage vermehrt auf die Nachfrage nach Mangas, so Tornese.

Susanne Kinne sucht aus ihren vielen Bücher drei heraus, die im vergangenen Jahr von den Kunden besonders gefragt waren. Aus ihrem großen Angebot für Kinder und Jugendliche nennt sie von Kai Lüftner „Furzipups“, von Sebastian Fitzek „Playlist“ und von Delia Owens „Der Gesang der Flusskrebse“. Allerdings, betont sie, gebe es in allen Sparten besonders gefragte Bücher.

In der Buchhandlung können in einem separaten Raum auch Bücher probegelesen werden, natürlich gemäß der aktuellen Coronaregeln.