Weihnachtsmarkthelfer werden gesucht

Na, ist denn schon wieder Weihnachten? Noch nicht – doch die Vorbereitungen für den Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg können nun richtig Fahrt aufnehmen. Denn für die Organisation der dritten Ausgabe der Veranstaltung hat sich nun ein Verein gegründet. Der fünfköpfige Vorstand besteht aus Wolfgang Thiel, Inge Weddecke, Janka Eckhardt, Manuela Lunk und Denise Pósa. „Wir sind ein gleichberechtigtes Team“, sagt Janka Eckhardt.

Allesamt seien sie froh, dass nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause nun wieder ein Sozialer Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg stattfinden soll. Der Termin steht bereits: Am ersten Adventswochenende, also am 26. und 27. November, ist es so weit. Öffnungsseite sind am Samstag zwischen 11 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr. Die Öffnungszeiten am Sonntag sind laut Organisatorin Janka Eckhardt bewusst leicht verändert: Man habe beobachtet, dass am Sonntagvormittag eher weniger los ist und die Menschen dafür abends lieber länger bleiben.

Eine Tombola wird es wieder geben. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

14 bis 16 Stände sollen dann auf dem weihnachtlich dekorierten Kirchplatz in Bad Lauterberg stehen, so Eckhardt. Größtenteils haben die Organisationen, die einen Stand betreiben wollen, auch schon an den vergangenen beiden Sozialen Weihnachtsmärkten teilgenommen.

In der Vergangenheit haben die Bad Lauterberger Ortsgruppen des Sozialverbands Deutschland (SoVD), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der Johanniter-Unfallhilfe, VitalsPlus und die Facebookgruppe „Lauterberger helfen sich“ die Veranstaltung gemeinsam auf die Beine gestellt. Im Juni trafen sich die bisherigen Organisatoren und Organisatorinnen, Mitwirkende und Interessierte, um die Gründung eines eigenen Vereins zu besprechen – dass sich dafür ein Vorstand findet, war Bedingung, damit es mit dem Projekt weitergehen konnte.

Mitglieder gesucht

Inzwischen hat die erste Vorstandssitzung stattgefunden und der neu gegründete Verein zählt bereits 18 Mitglieder. „Wir sind aber noch auf der Suche nach weiteren Mitgliedern“, betont Janka Eckhardt. Jeder Bürger und jeden Bürgerin könne eintreten. Eintrittsanträge kann man per Mail an kontakt@sozialer-weihnachtsmarkt.org oder unter der Telefonnummer 015236987294 im Haus der Begegnung (Johanniter) anfordern. Der Mindestbeitrag liegt bei 12 Euro pro Jahr. „Nach oben sind aber keine Grenzen gesetzt“, sagt Janka Eckhardt. Nur eine Spendenquittung könne der Verein nicht ausstellen. Weil man bei der Veranstaltung Essen und Trinken verkauft, sei es nicht möglich, Gemeinnützigkeit zu erlangen.

Wolfgang Thiel, Inge Weddecke, Janka Eckhardt, Manuela Lunk und Denise Pósa bilden den Vorstand des Vereins für den Sozialen Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg. Foto: Sozialer Weihnachtsmarkt-Verein

Die Preise für Lebensmittel sollen auf dem Sozialen Weihnachtsmarkt übrigens human bleiben, kündigt Janka Eckhardt an: Fanta 1,50 Euro, Bier 2 Euro, Bratwurst 2,50 Euro sei geplant.

Die selben Kontaktdaten gelten für Menschen, die Lust haben, bei Auf- und Abbau zu unterstützen. Dafür müssen sie nicht zu Vereinsmitglieder werden. Weitere Informationen dazu gibt es bei der nächsten Zusammenkunft der teilnehmenden Verein und der freiwilligen Helfer am Dienstag, 30. August, ab 19.30 Uhr im Haus der Begegnung (Johanniter), Bahnhofsstraße 10.

Außerdem werden noch Preise für die Tombola gesucht. Die können ab sofort bei Manuela Lunk (Facebookgruppe „Lauterberger helfen sich“) in der Oderstraße 15 abgegeben werden oder bei den Johannitern im Haus der Begegnung.

Der Erlös des Sozialen Weihnachtsmarkts ist in diesem Jahr für die Sanierung des Bismarkturms bestimmt.