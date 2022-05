Bad Lauterberg. Einfamilienhäuser und Bungalows sind im Südharz aktuell sehr gefragt. So sehen die Preise beim Kauf und Mieten aus, dass sollten Bauherren wissen.

Zum Verkauf stehende Wohnhäuser gibt es kaum noch in der Region (Symbolbild.

Immobilien im Südharz Hauspreise in Bad Lauterberg sind sind um 20 Prozent gestiegen

Ein- und Zweifamilienhäuser, aber auch Bungalows – diese Immobilientypen sind aktuell sehr gefragt, egal ob zum Kauf oder zur Miete. Dies konnte Makler Thomas Mennecke, zugleich 2. Vorsitzender des Vereins Haus & Grund Bad Lauterberg, beim jüngsten Stammtisch des Vereins in Bezug auf die derzeitige Immobilienlage und die Neubaugebiete im hiesigen Raum erläutern. Und die Nachfrage hat ihren Preis, wie die beiden verdeutlichten: Derzeit müsse von einer Kaufpreissteigerung von ca. 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 ausgegangen werden. Ein Beispiel: Ein Haus, welches vor etwa sechs Jahren für 90.000 bis 100.000 Euro verkauft wurde, erzielt aktuell einen Preis zwischen 120.000 und 140.000 Euro.

Viele kehren in die Region zurück

In seinem Vortrag wies Mennecke darauf hin, dass aktuell viele Personen, die früher einmal in Bad Lauterberg bzw. der Region lebten und diese aufgrund ihres Studiums oder ähnlichem verlassen hätten, mittlerweile mit ihren gegründeten Familien zurückkehren „oder sind dabei, in unserer Region eine Familie zu gründen.

Man muss klar sagen, dass die Nachfrage mittlerweile höher als das Angebot ist und man von einem Verkäufermarkt sprechen muss.“

Nachfrage aus Holland ebbt ab

Thomas Mennecke berichtet aber auch darüber, dass die Nachfragen von Personen aus den Niederlanden, eine Immobilie zu erwerben, zurückgegangen seien.

Bei der Analyse falle weiterhin auf, dass Käufer von Eigentumswohnungen (ETW) derzeit aus einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern kommen. Meistens würden die Wohnungen als Kapitalanlage oder auch als Ferienwohnungen erworben. „Je nach Lage der ETW kann man mit einem Quadratmeterkaufpreis von 800 bis 1.000 Euro rechnen. Die Pandemiesituation hat die Preise stark nach oben gedrückt. Man konnte keine Reisen unternehmen und beschränkte sich darauf, innerhalb Deutschlands Urlaub zu buchen“, hieß es im Vortrag. Weniger Nachfrage bestehe hingegen bezüglich Immobilien, welche noch durchaus renovierungsbedürftig seien.

Nettokaltmiete liegt bei 5 Euro

„Die Nettokaltmiete pro Quadratmeter liegt derzeit zwischen 5 und 6 Euro. Je nach Zustand und Lage des Mietobjektes kann der Quadratmeterpreis aber auch durchaus nach oben und unten stark schwanken“, erklärte der Immobilienmakler abschließend.

Schatzmeister Christian Schäfer berichtete im Anschluss ausführlich über geplante Neubaugebiete wie beispielsweise an der Barbiser Westkoldung oder dem Heikenberg und den aktuellen diesbezüglichen Problemen und Entwicklungen.

Der Vorsitzende und Justiziar des Vereins „Haus & Grund Bad Lauterberg“, Rechtsanwalt Andreas Körner, freute sich gemeinsam mit dem Vorstand zum ersten Stammtisch des Jahres 2022 nicht nur viele Mitglieder des Vereins, sondern auch so einen interessanten Vortrag bieten zu können.

Vortrag wird nachgeholt

Ursprünglich sollte Schiedsmann Horst Willig unter dem Titel „Schlichten ist besser als Richten“ referieren, doch aufgrund einer Erkrankung war dies nicht möglich.

Der nächste Stammtisch wird am 6. Juli in der Waldgaststätte „Bismarckturm“ stattfinden. Dann soll auch der Vortrag von Horst Willig nachgeholt werden.