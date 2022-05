Wanderung führt durch die Südharzer Gipskarstlandschaft

Bartolfelde. Am „Tag des Wanderns“ am Samstag, 14. Mai geht es von Bartolfelde aus unter anderem zu den Westersteinen.

Viele Tausend Menschen informieren sich anlässlich des bundesweiten „Tags des Wanderns“ am 14. Mai in ganz Deutschland über die Vielfalt des Wanderns. Wandervereine, Naturschutzorganisationen, Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sowie viele weitere Organisationen bieten spannende und informative Aktionen an.

Der Tag des Wanderns wurde 2016 durch den Deutschen Wanderverband initiiert. Mehr als 400 Veranstaltungen in allen 16 Bundesländern gibt es in diesem Jahr. Darüber informiert die Arbeitsgemeinschaft „Drei Länder. Ein Weg – Karstwanderweg Südharz“ in einer Mitteilung.

Am Samstag, 14. Mai, führt eine Wanderung in das Gebiet zwischen Bartolfelde und Osterhagen, auf dem Rundwanderweg Nummer 17 des Karstwanderwegs. Zu den Westersteinen, der Bachschwinde an der Strauth, zum Grundlos im Hellengrund, zum Moostierchenriff und durch die abwechslungsreiche Bartolfelder Feldflur führen Thomas Mund aus Osterhagen und Michal Wienrich aus Bartolfelde. Der Karstwanderweg erschließt auch hier besonders interessante Einblicke in Natur, Landschaft und Geschichte.

Treffen zu der Samstagswanderung ist um 14 Uhr in Bartolfelde, Königsberger Straße/Ecke Danziger Straße. Die Zwölf-Kilometer-Wanderung dauert etwa vier Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte festes Schuhwerk und geeignete Kleidung anziehen.

Weitere Details zum Karstwanderweg, zum Wanderprogramm, weiteren Wandervorschlägen und zur Gipskarstlandschaft Südharz stehen mit weit über 2.700 Seiten im Internet unter www.karstwanderweg.de und sind bei den Wanderführern erhältlich.