Bad Lauterberg: Wie bekommt man seine Briefwahlunterlagen?

Bad Lauterberg. Am 26. September 2021 gibt es nochmal mehrere Wahlen. Wo kommen die Unterlagen für die Briefwahl in Bad Lauterberg her? So geht’s.

Was wird am 26. September im Landkreis Göttingen gewählt?

Informationen zu den Stichwahlen hat CDU-Bürgermeisterkandidat Rolf Lange zusammengestellt. Am Sonntag werden der Bürgermeister für Bad Lauterberg und der Landrat oder die Landrätin für den Kreis Göttingen gewählt. Die Wahllokale haben an dem 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet (dabei findet auch die Bundestagswahl statt).

Die Berechtigten – bei den Kommunalwahlen ab 16 Jahren – können in ihrem Wahllokal oder per Briefwahl abstimmen. Das gilt natürlich auch für die, die ihre Wahlbenachrichtigung nicht mehr haben: Es reicht der Personalausweis.

Wie bekommt man seine Briefwahlunterlagen für Bad Lauterberg? So geht’s

Wer auf der Benachrichtigung für die Kommunalwahl am 12. September angekreuzt hatte, die Unterlagen auch im Falle einer Stichwahl zugeschickt zu bekommen, erhält diese auf jeden Fall. Wer das vergessen hat oder sich unsicher ist, stellt einen formlosen Antrag auf Briefwahlunterlagen für die Stichwahlen: per E-Mail – mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Adresse – an rathaus@badlauterberg.de. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Oder man besucht das Briefwahllokal im Rathaus: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 13 bis 16 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.

Briefwahlunterlagen für Bundestagswahl an Landkreis nach Göttingen schicken

Briefwahlunterlagen für die Wahl zum Deutschen Bundestag von Wählern aus dem Wahlkreis 53 Göttingen sind an das Kreishaus in Göttingen zurückzugeben; die Briefumschläge sind bereits entsprechend adressiert. Die Unterlagen müssen fristgerecht zum Wahltermin der Bundestagswahl am 26. September bis 18 Uhr eingehen.

Bei einem Einwurf in den Hausbriefkasten am Kreishaus Osterode oder an anderen Standorten der Kreisverwaltung kann ab Donnerstag, 23. September, nicht gewährleistet werden, dass die Briefwahlunterlagen im Kreishaus Göttingen rechtzeitig ankommen.

son