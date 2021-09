Motorradfahrer wird bei Unfall im Harz lebensgefährlich verletzt

Bad Lauterberg. Ein Biker aus den Niederlanden ist am Freitagabend in Bad Lauterberg mit einem Auto kollidiert. Die B27 war mehrere Stunden lang gesperrt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in die Uniklinik in Göttingen.

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Freitagabend in Bad Lauterberg ein Motorradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Universitätsklinik geflogen. Er soll sich inzwischen außer Lebensgefahr befinden, berichtete die Polizei am Montag.

Unfall in Bad Lauterberg: Motorrad prallt gegen Auto

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr an der Einmündung der Oderfelder Straße zur B27. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus dem Altkreis Osterode mit ihrem Auto von der Oberfelder Straße nach links auf die B27 in Richtung Herzberg einbiegen. Die Polizei nimmt an, dass die Frau dabei vermutlich aus bislang noch ungeklärten Gründen den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Kradfahrer übersah.

Der 50-Jährige prallte mit seiner Maschine gegen die Fahrerseite ihres Wagens und blieb anschließend schwer verletzt auf der Straße liegen. Die 59-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. An Krad und Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt.

B27 wird nach Verkehrsunfall vier Stunden lang gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn war die B27 im Bereich der Ortsumgehung Bad Lauterberg in beide Fahrtrichtungen etwa vier Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Mehrere Rettungswagen, die Straßenmeisterei Herzberg sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Lauterberg und Barbis waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, so die Polizei abschließend.

jk