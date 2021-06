Volker Hahn möchte Bürgermeister in Bad Lauterberg werden

Um den geltenden Corona-Regelungen gerecht zu werden, hat die Wählergruppe im Rat ihre Aufstellungsversammlung unter großer Beteiligung auf dem Sportplatz Bartolfelde durchgeführt. Einstimmig nominierten die Mitglieder ihren Fraktionsvorsitzenden Volker Hahn als Kandidaten zur Stadtratswahl und für die Wahl des Bürgermeisters der Stadt Bad Lauterberg. Darüber informiert die Wählergruppe im Rat.

Im Mittelpunkt der Open-Air-Sitzung standen außerdem die schriftlich und geheim durchzuführenden Abstimmungen für die Kandidatenaufstellungen der künftigen drei Ortsräte in Barbis, Bartolfelde und Osterhagen sowie für den Stadtrat.

Wie die Vereinsvorsitzende Julia Wiegand bei der Begrüßung der Mitglieder und Gäste sagte, ist der Vorstand der Wählergruppe erfreut, dass sich für die Ortsräte schon im Vorfeld der Versammlung viele Bürger für eine Kandidatur zur Verfügung gestellt haben – mehr als 30 Einwohner.

Das unterstreiche das große Interesse an mehr Bürgerbeteiligung und Mitsprache, so Spitzenkandidat Volker Hahn. Zudem würde dadurch ein Querschnitt der Einwohnerschaft aus Stadt und Ortsteilen auf den Listen der WgiR vertreten sein, so Hahn. Besonders erfreulich sei auch eine Wandlung: Früher wollten viele lieber weiter hinten auf der Liste stehen, jetzt seien sie durchaus auch bereit, in Gremien Verantwortung zu übernehmen. Dieses sei auch ein Erfolg der bisherigen Arbeit der fünfköpfigen Ratsfraktion.

Kandidatenlisten der Gruppe

Ortsrat Barbis: Ingo Fraatz, Josef Riedel, Monika Wildner, Manuela Rusteberg, Ulrich Heise, Hans-Joachim Wildner, Siegfried Golla, Raymond Berger, Horst Leuckefeld und Sebastian Gatzemeier.

Ortsrat Bartolfelde: Marko Große, Maximiliane Willig-Freudenthal, Holger Freudenthal, Rene Weber, Sabine Bode, Christina Eichenberg, Julia Wiegand und Harald Liebau.

Ortsrat Osterhagen: Achim Sommerfeld, Lutz Baumann, Klaus Hilbert, Tamara Morich, Otto Heinemeier, Markus Herrendorf, Uwe Morich und Thomas Mund.

Stadtrat Bad Lauterberg: Volker Hahn, Achim Sommerfeld, Sabine Bode, Harald Liebau, Julia Wiegand, Bernd Jackisch, Ramona Brille, Thorsten Müller, Erwin Müller, Christina Eichenberg, Maximiliane Willig-Freudenthal, Hans-Joachim Wildner, Anna-Lena Richter und Marko Große.