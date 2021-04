Lauterberger Fleischerei: 3. Platz bei Wurst-Europameisterschaft

Die Fleischerei Landwohl hat ihren Bronze-Platz verteidigt: Bei der Europameisterschaft der Wurstmacher belegten die Bad Lauterberg wie schon im Vorjahr den dritten Platz. Der Wettbewerb fand vor rund vier Wochen im Rahmen eines Gala-Dinners in den Niederlanden statt. Die Pokale wurden per Kurier an die Gewinner verschickt, eine Trophäe kam nun in Lauterberg an.

Damit ausgezeichnet sowie mit 20 internationalen Goldmedaillen zählt die Landwohl-Fleischerei zu den besten handwerklichen Wurstmachern Europas. Der jüngste Erfolg in den Niederlanden unterstreicht diese Position. Wer beim international ausgeschriebenen Wettbewerb der Confrérie des Chevaliers du Goute-Andouille de Jargeau mit dem Titel „Champion International“ geehrt wird, muss sein Handwerk absolut beherrschen und noch mehr zu bieten haben.

Wenn Fleischermeister Christian Koithahn aus Bad Lauterberg mit Naturgewürzen und hochwertigem, nicht genmanipuliertem Fleisch handwerkt, bekommen Genuss-Kunden mehr als frische Ware. „Dann werden dem anspruchsvollen Kunden Geschmackserlebnisse präsentiert, die seinesgleichen suchen“, erklärt der Meister. Das sah die Jury des Europa-Wettbewerbs der Wurstmacher auch so und hat das Können mit 20 Goldmedaillen sowie einem Pokal ausgezeichnet.

Strohschweine haben Platz

Inhaber und Fleischermeister Christian Koithahn verwendet für seine Wursterzeugnisse nur Fleisch von Schweinen aus Strohhaltung, die in der Region heranwachsen. „Qualität beginnt für uns bereits bei der Aufzucht und Haltung der Tiere“, betont er.

Die gleiche Sorgfalt lässt auch Landwirt Jörg Brinckmann auf seinem Hof in Einbeck walten. Aus dem Getreide wird das Futter für seine „Strohschweine“ produziert. „Meine Schweine haben ungefähr doppelt so viel Platz als in der herkömmlichen Haltung“, erklärt der Landwirt. Die Schweine können sich auch über viel frische Luft mit Blick auf den Hof, Stroh zum Wühlen sowie die Haltung in kleinen Gruppen freuen. Strohschweine habe schon sein Vater gehalten: „Das ist bei uns nicht nur Tradition, das ist meine Leidenschaft“.

Unter dem Motto „Wir arbeiten mit Herz und Hand“ wird auch in der Familienfleischerei Landwohl aus Bad Lauterberg seit vier Generationen die Liebe zum traditionellen Handwerk weitergegeben. „Ja, die klassische Fleischerei gibt es auch noch, unsere Wahl liegt auf einer vorbildlichen Haltung der Tiere und der Leidenschaft, aus bestem Fleisch, Wurst in Spitzenqualität herzustellen“, hebt der Meister hervor.

Der Großteil der preisgekrönten Wurst von Landwohl wird wie früher in Naturdärme gefüllt. „Wir räuchern noch echt über Buchenspänen mit viel Fingerspitzengefühl. So hat man es früher schon gemacht und nur so wird aus gutem Fleisch auch richtig gute Wurst.“

Die Reihe der Auszeichnungen spiegelt den Erfolg des Konzeptes wider: kulinarischer Botschafter Niedersachsen, Deutscher Meister, Europameister, DLG-Medaillen. Die Wurstspezialitäten von Landwohl sind vielfach prämiert, denn zum Fleischerhandwerk gehört nicht nur Tradition, hier geht es auch um Innovation und neue Wurstkreationen, die in die Region, aber vor allem in die Zeit passen.

Die ausgezeichnete Qualität wird regelmäßig von unabhängiger Seite zertifiziert, so Christian Koithahn: „Qualitätswettbewerbe und Ehrungen zum Deutschen Meister und Europameister in Einzeldisziplinen bestätigen uns immer wieder die ehrliche Güte unserer Wurst.“