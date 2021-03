Rotary-Club verkauft Ostereier für den guten Zweck

Der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz startet in diesem Jahr zum Osterfest eine Glücksei-Aktion. Hinter der Aktion verbirgt sich eine Tombola, bei der die Glücks- bzw. Ostereier als Lose dienen. Auf der Internetseite rotary-glueckseisuche.de werden die Preise, die Sponsoren und am Ostersonntag auch die Gewinnnummern veröffentlicht.

„Damit nicht nur die Preise im Wert von über 2.500 Euro zum Loskauf verlocken, sind unsere limitierten Glückseier aus Metall gefertigt und im ersten Jahr mit dem Bad Lauterberger Hausberg als Motiv versehen“, sagt Björn Gollée, der amtierende Präsident des Rotary-Clubs Bad Lauterberg-Südharz. Sollte die Aktion erfolgreich sein, wird der Club in den kommenden Jahren Glückseier mit Motiven aus dem Südharz präsentieren, zum Beispiel Kloster Walkenried und Schloss Herzberg, so dass sich das Sammeln lohnt.

Verkauf ab Mitte März

Die Glückseier werden ab Mitte März zum Stückpreis von fünf Euro in Herzberg und Bad Lauterberg verkauft. „Normalerweise hätten wir vor Weihnachten an unserem Glühweinstand in der Bad Lauterberger Fußgängerzone Spenden gesammelt. Und wir hätten im letzten und in diesem Sommer wieder unsere Entenrennen ausgerichtet“, so Björn Gollée. Da diese Aktionen aufgrund der Pandemie nicht durchführbar waren bzw. sein werden, initiierte der Club das Oster-Glücksei-Projekt.

Weil zurzeit immer noch nicht absehbar ist, wie es mit möglichen Lockerungen weitergeht, werden die zahlreichen Preise zu einem großen Teil aus Gutscheinen bestehen, die dann aber hoffentlich nach dem Osterfest in den dann wieder eröffneten Geschäften und Restaurants einlösbar sein werden.

„Unsere bisherigen bereits genannten Projekte, mit denen wir stets eine große Außenwirkung erzielen, bleiben in normalen Zeiten fester Bestandteil unseres Wirkens“, erläutert Björn Gollée. „Aber jetzt stecken wir unsere Energie in ein Projekt, das zeitlich nicht in Konkurrenz zu unseren bisherigen Projekten oder denen anderer gemeinnütziger Vereine steht. Für uns im Südharz wurde es ein ganz neues Projekt, bei dem wir allerdings auf Erfahrungen vom Rotary-Club Hameln zählen konnten.

Der Start in Zeiten von Corona stellt eine gewisse Herausforderung dar. Denn persönliche Gespräche, in denen das Projekt vorgestellt und um Unterstützung geworben wurde, konnten leider nur telefonisch stattfinden.“

Umso mehr freut sich der Präsident über den großen Zuspruch, der auch von denen kommt, die gerade wegen des Lockdowns eine wirtschaftlich schwere Zeit durchmachen.

Spenden für Kinder und Jugend

Die Glücksei-Aktion wurde vom Rotary-Club Neumünster-Vincelin im Jahr 2014 sozusagen erfunden. Der Begriff „Glücksei“ ist deshalb geschützt. „Jeder teilnehmende Club muss einmalig eine Lizenzgebühr an den Förderverein des RC Neumünster-Vincelin bezahlen“, weiß Björn Gollée. Deshalb werde auch die gemeinsame Werbeplattform rotary-glueckseisuche.de verwendet. „Und sollte es trotz sehr guter Gewinnaussichten nicht für einen der Preise gereicht haben, bleibt immer noch das Gefühl, etwas Gutes für die Jugend der Region getan zu haben“, blickt Björn Gollée voraus. Denn der Rotary-Club Bad Lauterberg-Südharz wird in diesem Jahr den Kinderschutzbund Bad Lauterberg und den Schalmeienzug Osterhagen unterstützen, deren Mitglieder sich bei der Aktion aktiv mit eingebracht haben.

In Bad Lauterberg bekommt man die Glückseier bei der Konditorei Mangold, in der Postplatz-Apotheke, der Hubertus-Apotheke und im Kosmetikstudio Marquardt, in Herzberg bei EP Pahl und in der Apotheke am Rathaus.