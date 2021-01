Schneemann "Bernie Sanders" vor der Janssen-Apotheke in Bad Lauterberg.

Bernie-Sanders-Schneemann ist Hingucker in Bad Lauterberg

Die Kneippstadt hat einen neuen Hingucker, zumindest für eine gewisse Zeit: Auf einer Bank vor der Janssen-Apotheke sitzt ein lebensgroßer Schneemann. Er hat die Arme verschränkt, trägt große Handschuhe und eine Mund-Nase-Maske – in Anlehnung an das mittlerweile bekannte Foto von US-Senator Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden.

Dienstag war ein Wintertag mit ordentlich viel Schnee im Südharz. „Wir haben viel Schnee geschoben, wie alle“, berichtet Luisa Janssen, die Inhaberin der Apotheke in Bad Lauterberg. Dabei sei die Frage aufgekommen, ob man mit den Schneemengen nicht etwas anstellen könne – zumal wegen des Wetters nicht gerade mit vielen Kunden gerechnet werden konnte.

Etwa vier Stunden Arbeit stecken in der besonderen Figur

Mit olivfarbenem Parka, Strickhandschuhen, Brille und Mund-Nasen-Bedeckung nahm US-Senator Bernie Sanders an der Amtseinführung von Präsident Joe Biden vor dem US-Kapitol teil. Der Hype um den "grumpy chic"-Look von Sanders ebbt nicht ab. Foto: JONATHAN ERNST / dpa

Zusammen mit ihrem Mann Boris begann sie, einen Schneemann zu bauen. Mit ihrem Vater Andreas holten sie sich schließlich noch Verstärkung. Dieser ist ein leidenschaftlicher Bauer von Schneeskulpturen. Etwa vier Stunden Arbeit stecken in der besonderen Figur. „Menschen, die vorbeifahren, lächeln. Das ist eine schöne Sache in einer Zeit, in der alle durchhängen“, sagt Luisa Janssen.

Sie war froh, dass der blauäugige Schneemann, der ein Bein lässig auf einem Absatz aus Schnee gelegt hat, am Mittwoch noch da war. „Jemand hat ihm sogar einen Schneehasen in den Arm gelegt.“

Der Platz neben ihm auf der Bank ist frei – dorthin setzen sich Menschen, die ein Foto von sich und dem besonderen Schneemann haben wollen. son