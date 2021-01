Bad Lauterberg und Walkenried informieren über Fusionsvorhaben

Bad Lauterberg Wegen der Corona-Pandemie ist eine Art Podiumsdiskussion als digitale Live-Veranstaltung am Donnerstagabend, 21. Januar geplant.

Über das Fusionsvorhaben wollen die Stadt Bad Lauterberg und die Gemeinde Walkenried bei einer digitalen Live-Veranstaltung informieren. Diese ist für Donnerstag, 21. Januar, um 18.30 Uhr geplant. Darüber informiert Lauterbergs Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD). Die Internetadresse, unter der die Veranstaltung verfolgt werden kann, wird noch bekannt gegeben.

Es solle eine Art Podiumsdiskussion werden, an der Vertreter der beiden Kommunen, des Landkreises, des Landtags und des niedersächsischen Innenministeriums teilnehmen, erläutert der Bürgermeister. Auch Vertreter der Bürgerbegehren, die eher gegen einen Zusammenschluss sind, sind eingeladen. Sie hatten Unterschriften gesammelt, damit die Einwohner über die mögliche Fusion abstimmen und nicht die gewählten Vertreter der Räte. Es solle nicht einseitig informiert werden, so Gans.

Fakten und Fragen

Die Einwohner sollen bei der Diskussion die Fakten bekommen, aber auch Fragen per E-Mail oder Chat stellen können. Ein Termin mit Zuhörern an einem Ort ist corona-bedingt nicht möglich. „Aber wir wollen, wie letztes Jahr auch, die Bürger informieren“, sagt Gans. Dieses Mal ist es eine digitale Veranstaltung geworden.

Zudem sollen am Donnerstag auch die Rückmeldungen von den Fragebögen vorgestellt werden. Sie waren in den beiden Gemeinden mit einer Info-Broschüre an die Haushalte verteilt worden. Leider habe es nur wenige Rückmeldungen gegeben, bemerkt Gans.