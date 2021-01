Haus und Grund Bad Lauterberg wird 100 Jahre alt

Bad Lauterberg Der Lauterberger Verein konnte 2020 viele neue Mitglieder begrüßen und will dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern – wenn es Corona zulässt.

„Die Welt hat sich durch die Pandemie verändert“, schreibt Andreas Körner an die Mitglieder des Vereins Haus und Grund Bad Lauterberg. Auch dieser sei vor Herausforderungen gestellt worden, blickt der Vorsitzende und Justiziar des Vereins zurück. So mussten fünf der sechs geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020 abgesagt werden.

Allerdings habe der Verein seine Mitgliederzahl auf mehr als 400 deutlich ausweiten können – trotz oder vielleicht auch wegen der Corona-Pandemie, so Körner. „Betrachtet man die Vereinslandschaften in unserer Umgebung, so stellt unser Verein sicherlich diesbezüglich eine positive Ausnahme mit einem stetigen, starken Mitgliederzuwachs dar.“ Nun habe Bad Lauterberg zudem eine Stimme mehr bei der Mitgliederversammlung des Landesverbandes.

Neue Mitglieder und Kooperationen

„Fast ausnahmslos treten unsere neuen Mitglieder dem Verein bei, da sie Probleme rund um ihr Eigentum haben“, teilt er weiter mit. Haus und Grund berät unter anderem in bei ausbleibenden Mietzahlungen und Problemen bei Nebenkostenabrechnungen.

Weiterhin fand der Verein im zurückliegenden Jahr neue Kooperationspartner, bei denen Mitglieder zum Beispiel Preisnachlässe bekommen.

„Der Ausblick auf 2021 ist sehr schwierig“, schreibt Körner. „Niemand weiß, wann wieder reguläre Stammtische abgehalten werden können. Daher haben wir anstatt der sonst üblichen sechs Stammtische lediglich fünf Stammtische geplant und beginnen am 21. April 2021 mit dem im Jahr 2020 ausgefallenen Vortrag unseres Schiedsmannes Horst Willig zum Thema ,Schlichten ist besser als Richten’ in der ,Dreymanns Mühle’ in Barbis.“

Kurhaus für Jubiläum gebucht

Statt einer Jahresfahrt – die auch 2020 wegen Corona ausfiel – werde eine 100-Jahr-Feier des Vereins Haus und Grund Bad Lauterberg für den 28. August 2021 geplant. Körner: „Wir hoffen, dass die Pandemiesituation bis dahin deutlich entschärft wird, so dass wir in dem bereits gebuchten Kurhaus in einem gebührenden Rahmen ordentlich dieses besondere Jubiläum begehen können.“

Zumindest geplant sind ferner ein Vortrag auf dem „Bismarckturm“ mit anschließendem Grillbuffet am 30. Juni, die Mitgliederversammlung am 3. November und eine Weihnachtsfeier am 8. Dezember in den Jägerstuben.

Vereinschef Andreas Körner weist noch einmal darauf hin, dass die Haus-und-Grund-Mitglieder regelmäßig per E-Mail informiert werden zum Beispiel über rechtliche Änderungen und Gerichtsentscheidungen. Jedoch hätten noch längst nicht alle Mitglieder ihre für den Verteiler abgegeben.