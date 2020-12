Wie ein halber Liter Blut bis zu drei Patienten helfen kann

Eine dünne Nadel pikt kaum merklich durch die Haut, hinein in die mit dunkelrotem Blut durchströmte Vene. Oder sie verfehlt die dünne Vene, gleitet vorbei und schabt auf einem Armknochen herum. Ich weiß genau, dass Letzteres Quatsch ist – trotzdem habe ich dieses Bild im Kopf, wenn ich an Infusionsnadeln und Spritzen denke, mir vorstelle, was zum Beispiel beim Blutabnehmen in meinem Arm passiert.

Und darum habe ich mich, bis auf ein Mal, bislang vorm Blutspenden gedrückt. Doch für den äußerst guten Zweck überwinde ich meine Beklemmung und gebe rund einen halben Liter meines Bluts beim Spendetermin in Barbis. Außerdem will ich herausfinden, wie die Einschränkungen der Corona-Pandemie sich auf eine Spendenaktion auswirken.

Begrüßung und Anmeldung

Der Termin findet nicht wie sonst im Schützenhaus, sondern in der Gaststätte „Dreymanns Mühle“ statt – hier ist mehr Platz, um Abstände einzuhalten. Doch zuerst muss ich draußen warten. Eine Mitarbeiterin des DRK-Blutspendedienstes aus Springe lässt immer nur eine Person ins Gebäude. Sie bittet mich und die anderen Wartenden, sich ein großes Schild neben der Eingangstür durchzulesen. Es erklärt, dass diejenigen den Spendetermin nicht besuchen dürfen, die beispielsweise in den zurückliegenden zwei Wochen Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person hatten.

Dann werde ich hinein ins Warme gelassen, muss natürlich einen Mund-Nase-Schutz tragen. Ich desinfiziere meine Hände, ehe die Mitarbeiterin meine Körpertemperatur mit einem Infrarotthermometer auf der Stirn misst. Nun geht es zur eigentlichen Anmeldung – und der nächste Spender darf das Gebäude betreten.

Wegen der Corona-Einschränkungen fand die Blutspendeaktion in der Gaststätte „Dreymanns Mühle“ satt. Foto: Kjell Sonnemann / HK

An der Anmeldung sitzen zwei Helferinnen des Ortsvereins Barbis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Weil ich als Erstspender gelte, nehmen sie meine Kontaktdaten auf. Ich bekomme eine eigene Flasche Wasser und einen eigenen Kugelschreiber, um einen Fragebogen auszufüllen – ganz im Sinne der Corona-Vorgaben.

Zettel mit etwa zwei Dutzend Fragen zu meinem Gesundheitszustand fülle ich an einem Tisch aus, an dem ich alleine sitze. Dabei trinke ich etwas aus meiner Flasche mit Mineralwasser. Eine DRK-Frau kommt zu mir und informiert mich, dass meine Kollegin, die zum Fotografieren nachkommen sollte, nicht hineingelassen werden kann – sie hatte innerhalb der vergangenen vier Wochen grippeähnliche Symptome.

Messungen und Arzt-Check

An der nächsten Station misst eine andere Mitarbeiterin erneut meine Temperatur, um einen möglicherweise beginnenden Infekt auszuschließen. Dann pikt sie in einen meiner Finger, um in einem Tropfen Blut die Anzahl meiner roten Blutkörperchen zu bestimmen. Wäre der Wert zu niedrig, hätte ich nach der Spende nicht genug Blutkörperchen, die Sauerstoff durch meinen Körper transportieren.

Dann geht es zum sympathischen Doktor, der hinter einer Stellwand an einem Tisch sitzt. Er schaut sich den Fragebogen an, kontrolliert meinen Blutdruck und erläutert, dass ich vor der Blutspende genug trinken und auch etwas Süßes essen muss. Dann erklärt er, was der anschließende anonyme Selbstausschluss ist: Der Spender soll noch einmal überlegen, ob sein Blut mit Hepatitis oder dem HI-Virus belastet sein könnte und dann entscheiden, ob er es für eine Transfusion freigeben kann. Denn nach einer frischen Infektion kann es eine ganze Weile dauern, bis diese auch im Labor nachweisbar ist.

Die Blutspende

Als Erstspender mit einem Aufkleber gekennzeichnet, nehme ich auf einer dunkelroten und erstaunlich bequemen Liege Platz. Die Stimmung unter den anderen Spendern und dem DRK-Team ist gut – obwohl wir alle Mund-Nase-Bedeckungen tragen. Sie scheinen nicht zu stören.

Eine Mitarbeiterin des Blutspendedienstes desinfiziert meine Armbeuge. Und ihr Kollege übernimmt das Fotografieren. Das lenkt mich so sehr ab, dass ich es fast gar nicht spüre, als die dünne Nadel in meine Vene pikt. Super!

Trotz Corona sind Blutspenden möglich Dass fehlende Blutspendelokale zu einem Engpass in der Blutversorgung führen können, teilte der Blutspendedienst Anfang November, zu Beginn des Teil-Lockdowns, mit. „Die neuen Beschlüsse und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-​Infektionen führen vielerorts zu Verunsicherungen und Missverständnissen. Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen sagen in den kommenden Wochen geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern ab. Dabei ist die Blutspende von den aktuellen Corona-​Beschränkungen nicht betroffen. Die Terminabsagen können in den kommenden Wochen zu Engpässen in der Versorgung von Patienten mit Blutpräparaten führen.“ „Auch in Zeiten des Coronavirus und angesichts steigender Infektionszahlen werden Blutspenden weiterhin täglich benötigt, damit Patienten zu jeder Zeit sicher mit Blutpräparaten behandelt werden können. Auch wenn einige Kliniken bereits beginnen, planbare Operationen erneut zu verschieben, werden Blutpräparate – insbesondere in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung – nach wie vor benötigt. Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten zum Beispiel während einer Chemotherapie angewiesen sein können, sind außerdem nur wenige Tage haltbar. Darum sind Blutspendetermine nicht von den aktuellen Corona-​Beschränkungen betroffen.“ Alle Blutspendetermine unterliegen einem strengen Sicherheitskonzept, wodurch dort kein größeres Risiko besteht. Markus Baulke, Sprecher des DRK-​Blutspendedienstes sagt: „Für uns ist es eine neue Situation. Es fehlt uns nicht an engagierten Helferinnen und Helfern, sondern an den Räumlichkeiten. Das ist für die Durchführung der Blutspende – und so auch für die Versorgung der Patienten in den Kliniken – ein großes Problem. Wir sind hier auf die Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren als wichtige Akteure angewiesen.“ Nicht nur durch das Engagement der Bürger, der vielen Blutspender – auch dank der freiwilligen Unterstützung vieler Ehrenamtlicher konnte der Bedarf an Blutpräparaten in den letzten Monaten, trotz aller Widrigkeiten, sichergestellt werden.

Ich fühle nicht, dass Blut aus meinem linken Arm fließt. Hinsehen, um mich zu vergewissern, will ich aber auch nicht. Langsam, aber fest soll ich eine Faust bilden und sie wieder lösen. Und das immer wieder, damit das Blut besser fließt. Ich starre dabei an die Decke, schaue mir eine Art Kronleuchter und hölzerne Balken mit schönen Verzierungen an. Andere Blutspender unterhalten sich.

Nach vielleicht fünf Minuten frage ich nach dem Stand der Dinge. „Knapp 300 Milliliter sind schon draußen“, sagt die Mitarbeiterin. Ich bin erleichtert. Nach gut zehn Minuten ist der Konservenbeutel tatsächlich voll.

Doch ganz plötzlich wird mir etwas schwummerig: zwar nicht schwarz vor den Augen, jedoch fühle ich mich etwas benommen. Die DRK-Mitarbeiterin ruft nach dem Arzt und zieht behutsam die Nadel aus meinem Arm, legt dort einen Verband an. Der Doktor kommt, misst erneut meinen Blutdruck, der nun deutlich niedriger ist als bei dem Arzt-Check. Ich bekomme ein paar Tropfen eines Medikaments, damit sich mein Kreislauf erholt, und bleibe etwas länger als die anderen Blutspender auf der Liege. Ich fühle mich wirklich sehr gut betreut – und kann dann ohne Probleme aufstehen.

Lunch-Pakete statt Imbiss

In Gedanken lasse ich den bisherigen Tag Revue passieren: „Ich habe doch zu wenig getrunken“, sagte ich zu Ruth Jürgens, der Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Barbis. Prompt bietet sie mir etwas zu trinken an und verweist auch gleich auf die Lunch-Pakete, die es bei dieser Blutspendeaktion statt des üblichen kalten Büffets gibt. Jeder Spender bekommt eine Tasche, in der sich zum Beispiel Obst – das ist vom Edeka in Barbis gesponsert –, Saft, Wurst, Käse und Schokoriegel befinden. Auch einen Pudding kann man sich mitnehmen, um ihn später zu löffeln. Denn wegen der Corona-Pandemie muss das übliche Essen nach der Spende ausfallen.

Egal ob Imbiss oder Pakete – Arbeit haben die Helfer des Ortsvereins in beiden Fällen, machen sie aber gerne. Die Tüten seien am Vortag gepackt worden, 50 Stück, berichtet Ruth Jürgens. Das habe aber nicht gereicht, eine Kollegin sei zwischendurch losgefahren, um mehr Waren zu holen. Und dann packen zwei Helferinnen weitere Lunch-Pakete für die freiwilligen Blutspender. Dass so viele Spender an dem Dienstag gekommen sind – vor allem auch einige Erstspender –, freut die Vorsitzende. Ihr Team des Ortsvereins besteht an dem Tag übrigens nur auch fünf Mitgliedern, sonst sind es ein Dutzend, wie Ruth Jürgens berichtet. Das ist auch eine Corona-Einschränkung, damit überall ausreichend Abstand gehalten werden kann.

DRK-Helferinnen packen weitere Lunch-Pakete. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Am Ende verlasse ich mit meinem Essenspaket die „Dreymanns Mühle“; Aus- und Eingang sind separat. Ich gehe an dem weißen Lkw vorbei, mit dem alle Blutkonserven, die in Barbis gefüllt worden sind, noch an dem Abend gekühlt ins Labor gebracht werden.

Dort wird mein Blut auf Krankheiten untersucht – habe ich eine schlimme, bekomme ich Bescheid. Ansonsten erhalte ich per Post meinen Unfallhilfe- und Blutspenderpass, in dem auch meine Blutgruppe vermerkt ist. Im Labor wird das Blut in seine Bestandteile zerlegt. Denn Empfänger bekommen oft nur einen Teil – so kann eine Blutspende drei Menschen zugute kommen. Das sind nicht nur Unfallopfer, sondern zum Beispiel auch Patienten mit Krebs-, Herz-, Magen- oder Nierenerkrankungen. Dafür springt man doch wirklich gerne über seinen Schatten und lässt sich einmal kurz piken.