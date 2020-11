Ersatz für den „Lebendigen Kalender“ gefunden

Die „Lebendigen Adventskalender“ sind eine schöne Tradition, die es seit Jahren in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen gibt: Privatpersonen, aber auch Hotels, Vereine und Senioreneinrichtungen luden jeden Tag im Dezember in den Abendstunden ein, um gemeinsam zu singen und sich bei Plätzchen und Getränken auf die Festtage einzustimmen. Doch wegen der Einschränkungen, die die Verbreitung des Coronavirus vermindern sollen, müssen die Aktionen in diesem Jahr ausfallen.

Seelen-Wünsche aufhängen

Allerdings wird es kleine Alternativen im Dezember geben. So laden das „Haus der Begegnung“ in Bad Lauterberg und das Stadtmarketing zum Lauterberger Adventsweg im Kurpark ein. In Zusammenarbeit mit Lilly Gans, der Initiatorin des eigentlichen „Lebendigen Adventskalenders“, wurde der Adventsweg gestaltet. Er ist vom 1. bis 28. Dezember im Kurpark angelegt – von der Konzertmuschel bis hoch zum Hotel Revita und zurück. 24 „Türchen“ finden sich dann an Laternenpfählen.

„Am Ende kommt man rechts neben dem Seiteneingang des Haus des Gastes zum großen und kleinen Wunschbaum, an dem Erwachsene und Kinder ihren persönlichen Seelen-Wunsch aufhängen können. Die kostenfreien Anhänger findet man coronakonform draußen vor dem Seiteneingang auf einem Tisch in einer Kiste“, teilen die Organisatoren mit. Sie wünschen, dass alle Teilnehmer die in diesem Jahr etwas andere Adventszeit an der frischen Luft inmitten von Tannenduft genießen.

Adventsgottesdienst ist online

Auch die Kirchengemeinden Barbis, Bartolfelde, und Osterhagen gehen in diesem Corona-Jahr neue Wege durch die Adventszeit. So ist zum Beispiel der gestrige musikalische Gottesdienst zum 1. Advent aus der Kirche in Barbis im Internet zu finden: auf den Seiten der Kirchengemeinden unter www.kirche-barbis.de und https://kirchen-bob.wir-e.de. Dort ist auch ein spezieller Adventssegen hinterlegt.

Außerdem wurde ein digitaler Adventskalender produziert, der ab morgen, dem 1. Dezember, im Internet unter https://tuerchen.com/bob-adventskalender aufgerufen werden kann. „Frauen und Männer unserer Kirchengemeinden, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Musikerinnen und Musiker, und das Pfarramt haben für jeden Tag bis Weihnachten etwas vorbereitet. Hinter dem 24. Türchen steckt außerdem eine kleine Überraschung“, teilt Pastor Torsten Kahle mit. Weiter schreibt er: „Gott ließ es Weihnachten werden. Mit Jesus Christus kam das rettende Licht in diese Welt. Darüber wollen wir uns auch in diesem Jahr in der Adventszeit freuen!“