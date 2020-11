Hebebühnen in der Innenstadt verwendet

Weihnachtsschmuck hoch oben an den Fassaden , und Girlanden , die über der Straße gespannt sind – in der zurückliegenden Woche wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt von Bad Lauterberg angebracht. Die Arbeiter nutzten dafür auch Teleskophubgeräte , um die festliche Dekoration in der Höhe anzubringen.

Die Arbeit kann sich sehen lassen: Es gibt wenige Kleinstädte im Südharz , die in der Adventszeit so eine beleuchtete Innenstadt vorzeigen können wie Bad Lauterberg. Besonders das Anbringen der mehr als 40 Girlanden in der Hauptstraße war mit zahlreichen Arbeitsstunden verbunden. Ab dem 23. November wird dann die komplette gesamte Weihnachtsbeleuchtung auf dem sogenannten Boulevard eingeschaltet.

Auch an den Fassaden der Gebäude in der Innenstadt von Bad Lauterberg wird der Weihnachtsschmuck angebracht. Foto: Rolf Steinke / HK

In den Vorjahren hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus der Kneippstadt die Weihnachtsbeleuchtung angebracht.

Aufgaben übertragen

Doch wegen der Beschränkungen , mit denen die Verbreitung des Coronavirus vermindert werden soll, war es in diesem Jahr nicht möglich. So übertrug der Verein Handel und Gewerbe die Aufgabe an zwei Unternehmen.

Aber nicht nur auf der Hauptstraße wurde weihnachtlich geschmückt. In Häusern und Schaufenstern sorgen aufwendige Dekorationen für einen vorweihnachtliche Stimmung. Zu sehen sind große Kugeln, beleuchtete Kränze, süße Spezialitäten und Bücher zu weihnachten Themen.