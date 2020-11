Die Bad Lauterberger Innenstadt unterstützen

Frei nach dem Facebook-Gruppen-Motto „Lauterberger helfen sich“ appelliert das Stadtmarketing an alle Bad Lauterberger, die hiesigen Geschäftsleute zu unterstützen, indem sie ab und zu Essen für zu Hause bestellen und die Weihnachtsgeschenke nicht im Internet, sondern in der Kneippstadt kaufen. „Es ist eine schwierige Zeit für alle, aber wir möchten doch, dass unser Boulevard, auf den wir so stolz sind, auch nach der Krise noch so schön im Glanz erstrahlt“, teilt das Bad Lauterberger Stadtmarketing mit.

Im adventlichen Glanz soll die Innenstadt auch erstrahlen: Seit dieser Woche und bis voraussichtlich Freitag, 20. November, wird die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Die Hauptstraße wird dadurch tagsüber punktuell gesperrt, wie der Verein für Handel und Gewerbe mitteilt. Er bittet um Verständnis für Beeinträchtigung.