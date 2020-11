Zwei Initiativen sammeln momentan Unterschriften für Bürgerbegehren in Bad Lauterberg und Walkenried. Finden sie genug Unterstützer, kommt es jeweils zu einem Bürgerentscheid – einer Wahl, bei der die Einwohner entscheiden, ob die beiden Südharzgemeinden fusionieren sollen oder nicht.

In Bad Lauterberg sind bereits mehr als 600 Unterschriften zusammengekommen, mindestens 934 müssen es am Ende sein. Rund 400 Unterstützer des Ansinnens müssen es in der Gemeinde Walkenried sein, mittlerweile hat die Gruppe schon mehr als 330 Unterschriften gesammelt. Die Walkenrieder Initiatoren sprachen sich zuletzt dafür aus, lieber mit Braunlage im Landkreis Goslar zu fusionieren (wir berichteten). Eine ähnliche Idee hatte es bereits vor zwei Jahren im Oberharz gegeben.

Für eine mögliche Fusion der beiden Gemeinden werden Gespräche in der Steuerungsgruppe geführt, die grob aus den beiden Verwaltungsausschüssen von Bad Lauterberg und Walkenried besteht. Die aktuellen Ergebnisse sollen so bald wie möglich öffentlich vorgestellt werden, dann vermutlich im Kurhaus von Bad Lauterberg und wohl auch per Internet übertragen, damit möglichst viele Einwohner informiert werden.

Fusionsidee von 2018 nie ernsthaft geprüft

Die Zahl der Einwohner der Stadt Braunlage sinkt immer mehr, die Abgabenlast der Bürger wird immer höher: Die Gründe, die den damaligen Bürgermeister Stefan Grote im April 2018 dazu bewegten, die Fusion der Stadt Braunlage mit der Gemeinde Walkenried sowie den Städten Bad Sachsa und Bad Lauterberg vorzuschlagen, sind auch noch heute aktuell. Dieser Vorstoß Grotes war seinerzeit allerdings nur wenige Tage später von den Fraktionen der CDU und der Bürgerliste abgelehnt worden.

Beide Ratsfraktionen betonten im Mai 2018, dass sie einen neuen Bürgermeister wählen und als Stadt Braunlage eigenständig bleiben wollen. Sie befürchteten unter anderem, dass Braunlage in einem fusionierten Rat nur noch mit wenigen Mitgliedern vertreten wäre und seine Interessen nicht mehr durchsetzen könnte.

Zudem rechneten CDU und Bürgerliste mit Nachteilen für die Schulen im Stadtgebiet und damit, dass in einer großen Verwaltung Themen wie Tourismus, das Fahren der Kehrmaschine oder die vielen Schlaglöcher in den Straßen der Stadt untergehen. Von Braunlager Seite war deshalb eine Fusion über Landkreisgrenzen hinweg nicht ernsthaft geprüft worden. Beide Landräte, Bernhard Reuter (Göttingen) und Thomas Brych (Goslar), hatten hingegen seinerzeit ihre Unterstützung bei den Fusionsverhandlungen zugesagt.

Die Stadt Bad Sachsa setzte nach Grotes Vorschlag erst einmal die Neuwahl eines Bürgermeisters aus, nachdem Amtsinhaber Axel Hartmann (CDU) aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen war, und verhandelte dann nur noch mit Bad Lauterberg und Walkenried über eine Dreier-Fusion.

Gegen diesen Zusammenschluss bildete sich in der Südharzstadt eine Bürgerinitiative, die einen Bürgerentscheid durchsetzte. Am 7. Juni dieses Jahres stimmten die Wähler dann über die Fusion ab. 1.827 Bürger votierten gegen den Zusammenschluss und 1.459 dafür (wir berichteten). Danach sprachen sich die Räte aus Bad Lauterberg und Walkenried dafür aus, erst einmal allein über eine Fusion zu verhandeln. me