Rund um Bad Lauterberg haben Radfahrer genügend Möglichkeiten, ihr Hobby weiter auszuüben und dabei Kontakten zu anderen – die wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt sind – aus dem Weg zu gehen. Im Südharz nehmen die Radler die Einschränkungen gelassen und halten sich an die Regeln.

Ernst Risch ist aus Barbis mit seinem E-Bike nach Bad Lauterberg gefahren und erzählt, dass er froh ist, endlich wieder ein Getränk im Kurpark zu bekommen, um sich dort auch wieder mit Bekannten zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten – mit etwas Abstand. Er berichtet, dass ihn die Corona-Pandemie sehr berühre und er alle Auflagen erfülle.

Das Ehepaar Kreter aus Bad Lauterberg gewöhnt gerade seinen Hund Lizzy an den Fahrradanhänge. Bei einer Radtour rund um die Odertalsperre gelang es ihnen nach vielen Versuchen, dass Lizzy im Anhänger brav sitzt. Nur wenn der Hund in dem Fahrradanhänger Platz nimmt, kann das Ehepaar gemeinsam große Radtouren an der See unternehmen. Denn Kreters wollen mit Wohnmobil – und Lizzy natürlich – an die Nordsee fahren. Das ist seit kurzem wieder in Niedersachsen erlaubt.

Davon machen auch zwei Ehepaare aus Hannover und München Gebrauch. Sie kommen von einer Radtour vom Stöberhai zurück zu ihren Wohnmobilen am Campingplatz am Wiesenbeker Teich. Eigentlich hatten sie Radtouren in der Toscana in Italien geplant. Auf Grund der Reisebeschränkungen suchten sie jedoch Alternativen und fanden rund um Bad Lauterberg geeignete Touren mit ihren Mountainbikes. Allerdings, so bemerken sie, gebe es kaum Einkehrmöglichkeiten während der Touren.

Ausflüge des Radvereins Wanderlust fallen vorerst noch aus

Im Bad Lauterberger Radverein Wanderlust stehen die Räder hingegen still. Die Vorsitzende Inge Holzigel sieht vorerst keine Möglichkeiten, alle geplanten Radtouren durchzuführen. So musste der gestrige Radfahrsonntag wegen der Beschränkungen der Landesregierung ausfallen. Das sei schade, so Holzigel. Denn auch das gemeinsame Kaffeetrinken nach dem Radfahren fördere die Gemeinschaft.