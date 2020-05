Die Engelhardt-Janke-Orgel in der Andreas-Kirche Bad Lauterberg wird nur zu hören sein.

Bad Lauterberg Dorothea Peppler spielt am Donnerstag die Engelhardt-Janke-Orgel der Andreaskirche bei geöffneten Türen.

Orgelmusik für Fußgänger in der Innenstadt

Ehe es auch in der St.-Andreas-Kirche wieder losgeht mit Gottesdiensten, spielt Kantorin Dorothea Peppler am Himmelfahrtstag, 21. Mai, die Engelhardt-Janke-Orgel - bei geöffneten, aber noch nicht passierbaren Kirchentüren. Die Orgelmusik zur Freude der Fußgänger in der Innenstadt von Bad Lauterberg gibt es von 10.30 bis 11 Uhr. Das teilt die Kirchengemeinde mit.