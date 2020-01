Rosemarie Apel und Klaus Lüer zockten sich auf Platz 1

Skat und Knobeln stand auf der Tagesordnung beim Südharzer Automobilclub im ADAC. 44 Teilnehmer konnte der Vorsitzende Hans-Joachim Dietrich begrüßen. Zuvor hatten sich einige der Teilnehmer am Tennisplatz im Kurpark zu einem vorabendlichen Winterausflug getroffen, nach einem kurzen Glühweinempfang ging es über den Kirchberg zum Skat- und Knobelturnier. Viele schöne Preise gab es für die Gewinner, so dass sich jeder Teilnehmer große Mühe gab. Am Ende konnten alle Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen. Die Erstplatzierten Knobeln: Rosemarie Apel, Veronika Heidelberg, Heide Klingebiel Die Erstplatzierten Skat: Klaus Lüer, Otto Herbst; Hans-Werner Will.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder