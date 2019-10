Viel erlebt in Kühlungsborn

Bad Lauterberg . Mitglieder des SoVD aus Lauterberg urlaubten gemeinsam an der See und sahen ziemlich viel.

Das Ostseebad Kühlungsborn war Ziel einer Reise des SoVD. Das Hotel lag direkt am Strand und Jachthafen. Im Hotel gab es einige Abendveranstaltungen, wie Filmvorführungen, Musik und Tanz, woran die Gruppe nach Lust und Laune teilnehmen konnte. An drei Tagen begleitete die Reiseleiterin Magret Groth die SoVD-Gruppe nach Rostock, mit der astronomische Ostsee-Uhr, Wismar, Fischland-Darst, Bad Doberan. In Wustrow sah man viele riedgedeckte Häuser. Das Künstlerdorf Ahrenshoop, Prerow und Schwerin standen auf dem Programm. Man fuhr auf die Insel Poel und an den Timmendorf Strand mit dem Leuchtturm und Lotsenhaus. Überall gab es frische Fischbrötchen. Man besuchte Karls-Erdbeerhof und die Sonderausstellung „Eiswelt-Skulpturen“. Eine Schifffahrt gehörte ebenfalls zum Programm im ,,Salzhaff-Rerik“. Die reisenden konnten sich zumeist über warmes Urlaubswetter freuen.

Die Einkaufsstraße mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants, sowie einer Brauerei luden zum Verweilen ein. Auch die Strandpromenade wurde besucht.