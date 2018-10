Spende an die Sternwarte

St. Andreasberg Mitglieder des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen waren jüngst zu Besuch in der Sternwarte. Im Gepäck hatten sie ein Geschenk.

Lions Club in der Sternwarte

Über einen besonderen Besuch freuten sich die Referenten in der Sternwarte, als Mitglieder des Lions-Club Bad Gandersheim-Seesen zu besuch kamen. Präsident Christian Buchberger bedankte sich im Namen des Lions-Club bei den Aktiven des Vereins für astronomische Einblicke, die weit über unser Sonnensystem hinausgingen. Im Vortragsraum der Sternwarte wurde am Ende des Programms ein weiterer goldener Spendenstern angebracht und der stellvertretende Vorsitzende der Sternwarte, Rolf Schölzel, bedankte sich für eine Spende in Höhe von 500 Euro, die der Förderverein für die Weiterentwicklung des Projektes einsetzen wird.