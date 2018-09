Erdarbeiten für den Traumspielplatz haben begonnen

Nach der Verzögerung wurde nun im Bad Lauterberger Kurpark mit dem Auskoffern des Bereiches begonnen, auf dem künftig der Traumspielplatz entstehen soll. Nachdem bereits am vergangenen Freitag die Markierungen für die Erdarbeiten aufgezeichnet wurden, übernahm am Mittwochmorgen die Firma Andreas Sträter GmbH ehrenamtlich das Auskoffern des Bereiches. Gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofes sowie der neuen Tiefbautechnikern der Stadt, Sabine Glage, gehen die Arbeiten für den künftigen Traumspielplatz nun voran. Janka Eckhardt, Vorsitzende des projektverantwortlichen Kinderschutzbundes, zeigte sich überwältigt von dem Engagement des Unternehmens, das die Arbeiten kostenlos übernimmt. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit organisierte Eckhardt zusammen mit Vorstandskollegen ein Frühstück für die Bauhof- und Sträter-Mitarbeiter am Mittwochmorgen. Sie informierte, dass die Spielgeräte in der kommenden Woche geliefert würden und sie fest davon ausgehe, dass der Traumspielplatz in diesem Jahr noch eröffnet werden könne. Ein Datum wollte sie aber noch nicht nennen. Anstelle der Eröffnung des Traumspielplatzes am Weltkindertag, 20. September, lädt der Kinderschutzbund interessierte Kinder mit ihren Eltern in bzw. an das Vereinshaus des Kinderschutzbundes zur Aktion „Spielen, Toben, Hüpfburgspringen & Stockbrotessen“ von 16 bis 17.30 Uhr ein. Anmeldung – auch kurzfristig – unter Telefon 0176/50351304.

