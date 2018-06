Jahrgänge Neun und Zehn feiern ihren Abschluss

Viel Musik, bewegende Reden und gute Stimmung gab es am vergangenen Freitag bei der Entlassungsfeier an der KGS. „Diese Schule wird in diesen Tage 45 Jahre alt. Doch noch nie hatten wir eine Doppelveranstaltung am Entlassungstag“, sagte Schulleiter Rainer Jakobi bei der Begrüßung. ...