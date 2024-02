Bad Grund. Der Ortsrat von Bad Grund beschäftigt sich mit der angespannten Haushaltslage. Es gibt auch Neuigkeiten vom Minigolfplatz zu berichten.

Die Haushaltslage in der Gemeinde Bad Grund ist angespannt. Wie schon in den vorangegangenen Ortsräten, informierte der Kämmerer und allgemeine Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Bad Grund, Volker Höfert, auch die Mitglieder des Ortsrates der Bergstadt über den Haushaltsplan für 2024. Vom vergangenen Jahr bis jetzt sei eine „dramatische Entwicklung“ zu verzeichnen, so Höfert.