Gemeinde Bad Grund. Am Freitagnachmittag formierten sich Trecker an der K 431 zwischen Eisdorf und Teichhütte.

Rund 36 Trecker und dazu noch andere Fahrzeuge von Handwerkern aus der Gemeinde Bad Grund zeigten am späten Freitagnachmittag Flagge und formierten sich spontan auf einem Feld im Privatbesitz an der Liesenbrücke zwischen Teichhütte und Eisdorf (K 431). Und etwa 100 Handwerker, Landwirte, Nebenerwerbslandwirte und mittelständische Unternehmen aus der Gemeinde wollten ein Zeichen setzen und sich solidarisieren. „Wir wollen zeigen, dass wir den Landwirten zur Seite stehen, und dass es Zeit für eine andere Bundespolitik ist, die momentan ohne Sinn und Verstand ist, wir fordern faire Agrarpolitik“, so Björn Brakebusch aus Eisdorf, selbst Handwerker mit einer Landwirtschaft im Nebenerwerb und einer der Hauptorganisatoren. Damit sollten auch heimische Produkte aus der Region wertgeschätzt werden. Seit Montag der vergangenen Woche wehren sich die Landwirte damit unter anderem gegen den Wegfall von geplanten Subventionen der Bundesregierung. Am heutigen Montag findet eine Großkundgebung der Landwirte in Berlin statt. Zur Verpflegung gab es in Eisdorf heiße Getränke und Bratwurst, die von Betrieben aus der Nachbarschaft gespendet wurden.