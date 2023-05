Vorstand der SGM „Grüne Tanne“ wird einstimmig wiedergewählt

Die Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer und Delegierten zur Kreisgruppe Harz standen im Mittelpunkt der jüngsten Jahreshauptversammlung (JHV) der Siedlergemeinschaften „Grüne Tanne“ (SGM Grüne Tanne).

Mit Glockengeläut eröffnete der Vorsitzende, Jürgen Knackstädt die Versammlung und begrüßte im Anschluss Andreas Lehmberg, als Vertreter des Ortsrates der Bergstadt Bad Grund, Steffen Brakebusch, als Mitglied des Landesvorstandes des Verbands Wohneigentum Niedersachsen (VWE) und als Vorsitzender der Kreisgruppe Harz im VBN sowie Lutz Platen, als Vorsitzender der SGM „Taubenborn“.

Einsatz für die Allgemeinheit

In seinem Grußwort informierte Andreas Lehmberg über das rege Vereinsleben in der Bergstadt und betonte, dass die SGM „Grüne Tanne“ nicht nur für die Vereinsmitglieder tätig ist, sondern sich auch für die Allgemeinheit einsetze. In dem Zusammenhang lobte er die Renovierungsarbeiten im „Alten Rathaus“ und die Schaffung eines neuen Vereinsraums.

Über die gut besuchte Versammlung freute sich der Vorsitzende der SGM „Taubenborn“, Lutz Platen. Kurz ging er auf die ersten Bescheide des Finanzamts zur Grundsteuerreform ein und wies darauf hin, dass die Siedlergemeinschaften tätig werden müssten. Platen erklärte, dass in der Vergangenheit stets bekräftigt worden sei, dass mit der Grundsteuerreform keine Erhöhung der Grundsteuereinnahmen der Kommunen verbunden sein soll. „Die Reform sollte für die Kommunen einkommensneutral sein.“ Daher solle jedes Mitglied – besonders im kommenden Jahr – aufmerksam die Sitzungen der örtlichen Gemeinde verfolgen und tätig sein. Weiter lud Platen zum Doppeljubiläum der Siedlung Taubenborn ein. Diese besteht bereits seit 70 Jahren. Die Feier findet vom 21. bis 23. Juni statt.

Kein Vorsitzender in Gittelde

Steffen Brakebusch von der Kreisgruppe Harz und Mitglied des Landesvorstands, informierte die Anwesenden darüber, dass die Kreisgruppe mit der Firma Heinrich Dittmar in Osterode, einen Kooperationsvertrag geschlossen habe. Des Weiteren erwähnte er, dass die Siedlergemeinschaft Gittelde derzeit kommissarisch von Ralf-Peter Karl und seiner Frau als Kassenwartin geführt wird. Die Verwaltung habe er übergangsweise übernommen. Der bisherige Vorsitzende Helge Güttler hat nach 40 Jahren als Vorsitzender der SGM aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder kandidiert. Auch die SGM Gittelde-Windhausen sucht einen Vorsitzenden.

Im Anschluss folgte der Bericht des Vorsitzenden, Jürgen Knackstädt. Demnach würden im Vereinsraum im „Alten Rathaus“ wieder regelmäßig monatliche Veranstaltungen stattfinden, die auch gut angenommen werden. Außerdem ging er auf zurückliegende Veranstaltungen ein. Zu diesen zählte neben dem Neujahrsempfang der Siedlergemeinschaft am 8. Januar auch die Teilnahme am Bergdankfest am 11. Februar.

337 Mitglieder in SGM

Danach berichtete Kassenwart Steffen Brakebusch über die getätigten Einnahmen und Ausgaben sowie den Kassenbestand. Dabei ging er auch auf die Mitgliederentwicklung ein. Derzeit gehören der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ 337 Mitglieder an.

Bei den anschließenden Wahlen wurden die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands in getrennten Abstimmungen einstimmig gewählt. Des Weiteren wurden Helge Altmann zum stellvertretenden Kassenwart, Margarete Behrens zur stellvertretenden Schriftführerin sowie Ulrike Bremer, Manuela Dreyer, Ellen Heberle, Karin Köhler, Marion Knackstädt und Walter Rode als Mitglied im Beirat des Vorstandes gewählt. Kassenprüfer sind nun Brigitte Marx und Andreas Sudhoff, ihr Stellvertreter ist Georg Heberle. Neue Delegierte für die Versammlung der Kreisgruppe Harz sind Ulrike Bremer, Harri Gross, Winfried Kippenberg, Marion Knackstädt, Waltraud Kohl, Christel Kreinacke und Ellen Kröter – Axel Wellmann und Jürgen Marx sind Ersatzdelegierte.

Anstehende Veranstaltungen

Zum Schluss wurden anstehende Veranstaltungen thematisiert: am 14. Mai ist Muttertagsbrunch und am 29. Juli die Delegiertenversammlung der Kreisgruppe Harz. Auch sind eine Herbstfahrt nach Höxter und eine Tagesfahrt zur Landesgartenschau in Bad Gandersheim sind geplant. Die Jahresabschlussfeier folgt am 5. November.