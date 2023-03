150 Besucher feiern bei irischem Abend in Bad Grund

Bad Grund. Die ZukunftsBergstadt lädt zum irischen Abend in das Genossenschaftshaus ein – der Erlös wird in die Sanierung investiert.

150 Menschen auf einmal – das hat es in dem alten Haus am Markt in Bad Grund wohl noch nicht gegeben. Und die Freunde von irischer, handgemachter Musik kamen an dem Abend voll auf ihre Kosten. Die ZukunftsBergstadt, hatte mit Erfolg zum ersten Irischen Abend eingeladen.

Den Besuchern wurde das volle Programm geboten: Guinness, Kilkenny, Whisky, Cider sowie landestypische Speisen wie Cottage Pie. Die irischen Klänge kamen von der Band „Dun Aengus“. Die Musiker aus dem Großraum Braunschweig sind seit 2004 gemeinsam unterwegs, um der keltischen Musik in der Region eine Bühne zu bieten. Sie spielten schwungvolle Tanzmelodien Shantys und Singer-Songwriter Folk, und brachten ein Stück irische Lebensart nach Bad Grund.

Für das Genossenschaftshaus

Vor einigen Monaten habe man überlegt, was für eine Veranstaltung man noch zugunsten des Genossenschaftshauses organisieren könne, so Natalie Bornemann – eine der drei Organisatorinnen mit Dagmar Thomas und Izabela Dylag. „Mit so einer Resonanz wie heute Abend haben wir bei weitem nicht gerechnet“, so Bornemann, die das Ziel der Genossenschaft kurz erklärte. Man wolle dem Leerstand entgegenwirken, aber mit dem Kauf des Hauses allein sei es eben nicht getan.

Das Konzeptteam und viele Helfer würden an der Sanierung arbeiten und der Erlös aus dem irischen Abend, der tatsächlich auch auf den St. Patricks Day fiel, werde auch in die Sanierung fließen.

Begegnung schaffen

Aber natürlich wolle man auch ganz im Sinn des Vereins ZukunftsBergstadt mit solchen Veranstaltungen Begegnung schaffen. „Das macht Lebensqualität eines Ortes aus – also esst, trinkt und lasst Euch mitnehmen auf die grüne Insel.“