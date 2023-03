Walpurgis in Bad Grund: Zwei Tage - ein Ort

Die beliebte und über den Ort hinaus bekannte Walpurgisfeier in Bad Grund hat schon mindestens seit den 1950er Jahren immer wieder Neuerungen oder Veränderungen erfahren. Und auch in diesem Jahr müssen sich die Fans auf etwas Neues einstellen, wie der Vorstand der ZukunftsBergstadt, Jan Mönnich, Andreas Lehmberg und Katja Blanke, in einem Gespräch mit unserer Zeitung erklären.

Hintergrund der Veränderungen ist, dass sich der Kur-und Touristikverein (KTV) in der Auflösung befindet. Der KTV war bis vor zwei Jahren der Ausrichter der Walpurgisfeier auf dem Marktplatz und am Hübichenstein. Seit 2022 hat der Verein ZukunftsBergstadt formal die Organisation am Hübichenstein übernommen, um den KTV zu entlasten. Organisatorisch liegt die Walpurgis am Hübichenstein schon seit vielen Jahrzehnten in den Händen der Walpurgisspielgemeinschaft, die allerdings nicht formal organisiert ist. Die Walpurgis am Hübichenstein soll es auch weiterhin geben. Hier wird sämtliches Engagement – von der Organisation bis zur Ausführung – von rund 100 Ehrenamtlichen geleistet.

Nur ein Veranstaltungsort

Als sich abzeichnete, dass der KTV keine Veranstaltungen mehr organisieren werde, suchte der Vorstand der ZukunftsBergstadt das Gespräch mit anderen örtlichen Vereinen, die sich in den letzten Jahren an der Walpurgis beteiligt hatten. In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass eine Veranstaltung an zwei Orten organisatorisch nicht leistbar sei. Daher wird es in diesem Jahr zum ersten Mal die Walpurgisfeierlichkeiten ausschließlich am Hübichenstein geben, wie der Vorstand mitteilt, dafür aber auch einen Tag mehr. „Wir möchten, dass die Menschen und die Öffentlichkeit verstehen, warum wir das in dieser Form machen. Eine solch große Feier, mit Kinderwalpurgis, abendlichem Theaterstück etc. an zwei Orten durchzuführen, das schaffen wir nicht.“

Vielleicht finde sich aber zukünftig jemand – eine Gruppe, ein Verein oder eine Institution – die etwas unten am Marktplatz organisieren möchte und sich mit Ideen einbringen möchte. Dann könne das Programm an beiden Veranstaltungsorten wieder aufeinander abgestimmt werden. Vielleicht sei dann auch der traditionelle Fackelzug vom Ort zum Hübichenstein wieder durchführbar, der bei der aktuellen Planung keinen Sinn mache.

„Es liegt uns am Herzen, die Traditionsveranstaltung Walpurgis zu erhalten“, so der Vorstand, der den vielen verlässlichen Sponsoren und Unterstützern sowie den vielen Spendern dankt, ohne die das Ganze nicht möglich sei, denn bis auf Speisen und Getränke, ist der Eintritt an beiden Tagen frei. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Crowdfunding (Gruppenfinanzierung) geben.

Damit die Menschen auch zum Hübichenstein gelangen, soll ein Fahrdienst organisiert werden, zum einen für die Besucher, die nicht gut zu Fuß sind, aber auch für diejenigen, die oben am Hübichenstein keinen Parpklatz bekommen, denn dort sind die Parkmöglichkeiten begrenzt. Da der 30. April in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, beginnen die Feierlichkeiten bereits am Samstag, 29. April, mit einem Warm Up ab 19 Uhr mit den drei Bands „Minuspol“, „Paint the sky“ und „King Seppys Flokatis“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das ist geplant

Ab Sonntag, 30. April, stehen ab dem Nachmittag die Schminktische für die Kinderwalpurgis bereit. Diese startet ab 16 Uhr mit Spiel und Spaß für die kleinen Hexen und Teufel mit dem Oberteufel und der Oberhexe. Weiter geht es um 18 Uhr mit einer Premiere, nämlich der Aufführung eines Kindertheaterstücks „Eine Hexe kommt selten allein“, an dem 15 Kinder mitwirken. Um 19 Uhr findet am Hübichenstein ein Platzkonzert mit dem Musikzug Taubenborn statt, gefolgt von dem eigentliche Open Air-Theater „König Hübich und die spanischen Raubvögel“ mit vielen pyrotechnischen Effekten, Tanz, Live-Musik und Action, ab 21.30 Uhr. Im Anschluss spielt „Der Schulz & das akustische Überfallkommando“ gegen 22.45 Uhr. Mit der traditionellen Höllendisco klingt der Tag dann aus.

Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Der Eintritt zur Walpurgis am Hübichenstein ist wie immer frei. Was aber noch gebraucht werde, seien mehr Helfer, die sich gern bei den Organisatoren zum Beispiel per Mail an info@zukunftsbergstadt.de melden können. „Es ist in diesem Jahr vielleicht ein Versuchsballon, aber wir sind guter Dinge, dass es funktioniert und bei den Gästen gut ankommt“, so Jan Mönnich.

Weitere Infos unter www.walpurgis-badgrund.de.