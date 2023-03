Frauenchor Badenhausen plant Feier zum 90. Geburtstag

Auch wenn Corona in den vergangenen drei Jahren die Handbremse gezogen hatte, ließen sich die aktiven und passiven Mitglieder des Frauenchores Badenhausen nicht ausbremsen. Das machte die erste Vorsitzende, Margrit Müller, während der kürzlich erfolgten Jahreshauptversammlung deutlich.

Für Müller gab es zudem seitens der zweiten Vorsitzenden, Gertrud List, eine Laudatio, weil sie seit 40 Jahren im Vorstand vertreten ist. Margrit Müller sei von Anfang an mit ihrer Freundlichkeit und Intelligenz eine große Bereicherung für den Frauenchor gewesen. Daher sei sie 1995 zur ersten Vorsitzenden gewählt worden und habe dieses Amt bis heute noch inne.

Margrit Müller versicherte: „Es hat mir immer Spaß gemacht, im Vorstand aktiv zu sein“. Aus ihrer Sicht könne ein Chor aber nur bestehen, wenn alle aktiven und passiven Mitglieder zusammen arbeiteten.

Die dienstälteste Sängerin Ingrid Fischbeck (Bürgerpark), die seit 1965 aktiv im Chor dabei ist und noch lange nicht ans Aufhören denkt, wurde seitens des Vorstandes in Anerkennung ihrer Treue zum Ehrenmitglied ernannt. Denn sie lasse nicht nur ihre Stimme erklingen, sondern sei auch von 1977 bis 2009 Schrift- und Pressewartin des Chores gewesen.

Doch bevor diese beiden Anerkennungen ausgesprochen wurden, betonte die erste Vorsitzende in ihrem Bericht, dass keine von ihnen ans Aufhören denke. Genau das machten alle ganz deutlich, als sie sich einstimmig für eine Feier des 90. Geburtstages im kommenden Jahr aussprachen.

In ihren Jahresbericht betonte Müller, wie glücklich „frau“ gewesen sei, als im April 2022 wieder gemeinsam gesungen werden durfte. Für ein ganz besonders wichtiges i-Tüpfelchen sorgten drei Frauen, die sich für ein Mitmachen entschieden hatten und somit Sopran und Alt erfreuliche Unterstützung haben zukommen lassen. Aber auch die Geselligkeit sei nie zu kurz gekommen. Wie gut das alles dem Chor getan habe, habe dieser bei seinem ersten Auftritt im August 2022 sehr deutlich gemacht.

Dank sagte sie allen Sängerinnen dafür, dass sie für ihren Chor da gewesen sind und sein werden, somit könne ja auch der Jubiläumstermin schon festgelegt werden. Dafür böte sich das Wochenende des 26. und 27. Oktober 2024 an. Gefeiert werden soll in der Gaststätte „Deutsches Haus“.

Margrit Müller hob hervor, dass Festausschuss und Vorstand sehr glücklich wären, wenn noch weitere Ideen für die Ausrichtung dieses Festes eingebracht werden würden.

Abschließend bedankte sie sich bei allen, die in der Corona-Zeit zu ihrem Chor gehalten hatten.

Über Blumen als Dankeschön durfte sich Farina Passauer freuen. Sie kassiert nicht nur bei den passiven Mitgliedern, sondern sie verteilt auch alle Briefe.

Aber auch Alexandra Hinz sei immer zugegen gewesen, wenn der Chor sie gebraucht hätte. Sie nehme gekonnt den Taktstock in die Hand, wenn Chorleiterin Swetlana Gaucks es mal nicht übernehmen könnte. Dafür gab es ebenfalls einen bunten Blumenstrauß. Den dritten Strauß durfte die Dirigentin dafür entgegennehmen, dass sie bereits seit 15 Jahren vorne stehe. „Sie hat mit Würde die Nachfolge von Jürgen Decker angetreten“. Schon das erste Gespräch hätte deutlich gemacht, dass Swetlana Gaucks die Richtige war und ist. „Wir haben sie in den Jahren als kompetente Leiterin erlebt, die für die Musik lebt und zur Chorfamilie gehört. Wir hoffen, dass sie mit uns noch viele Jahre neue Lieder einstudieren und alte auffrischen wird“.

Chorleiterin Swetlana Gaucks bedankte sich bei allen Sängerinnen für das fleißige Singen. „Es ist zu spüren, dass es unsere Welt ist, wir brauchen uns alle“. Sie wünschte allen, dass jede weiter singen kann, und dass sie gemeinsam noch viel erleben werden. Sie dankte dem Vorstand. „Wir hören aufeinander und das ist gute Zusammenarbeit“.

Nach vorne schauend einigten sich die Jahreshauptversammlungs- Teilnehmerinnen darauf, sich am 23. Juli in Oberhütte zur einem gemütlichen Grillnachmittag zu treffen. Bereits am 1. Mai wird sie ihr Weg nach Bad Gandersheim führen, weil sie bei der dort stattfindenden Bundesgartenschau auftreten wollen.

Aber auch Ortsbürgermeister Mario Passauer, der mit seinem Stellvertreter, Alexander Blötz, zu der Versammlung gekommen war, meldete sich zu Wort. Er brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass nach der Pandemie und den damit verbundenen ganzen Einschränkungen die Mitglieder dem Chor die Treue gehalten haben. Weiter stellte er Badenhausens Homepage und den darauf zu findenden Terminkalender vor (www.badenhausen.online). Es standen aber auch Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Anschließend blieben alle noch gemütlich beisammen.