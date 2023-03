Junggesellen Gittelde starten mit vielen Plänen ins neue Jahr

Nach zweijähriger Pause fand kürzlich wieder die Jahreshauptversammlung des Junggesellenklubs Gittelde im Schützenhaus statt. Der Vorsitzende, Jan-Enzo Lück, freute sich sehr über die große Beteiligung. Ganz besonders begrüßte er den Gemeindebürgermeister, Harald Dietzmann, den Ortsbürgermeister, Olaf de Vries, die Vorsitzende der Schützengesellschaft Gittelde, Sandra Otte, mit den Schützenfähnrichen, Hannah Steckhahn und Rainer Lück, den Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft, Harald Hampel sowie den Ehrenvorsitzenden des Junggesellenklubs, Dirk Köppelmann.

Dietzmann und de Vries betonten in ihrem Grußwort den vielfältigen Einsatz für den Ort bei geselligen Veranstaltungen, wie beispielsweise die Unterstützung beim Dorfflohmarkt oder beim Weihnachtsbaumaufstellen. Der erste Vorsitzende informierte in seinem Jahresbericht, der den Zeitraum von 2020 bis 2022 umfasste, dass die Aktivitäten, aufgrund der Corona-Pandemie teilweise nahezu komplett zum Erliegen kamen. So fiel leider auch das Schützen-, Volks- und Junggesellenfest im Jahr 2020 aus, auf das sich schon viele gefreut hätten. Ebenso mussten die Osterfeuer der vergangenen drei Jahre in enger Absprache mit der Gemeinde und dem Landkreis abgesagt werden.

Das Klubleben konnte 2022 wieder aufleben

„Im vergangenen Jahr konnte das Klubleben mit ersten Stammtischen, der Unterstützung beim Dorfflohmarkt und der Sommerparty aber endlich wieder aufleben“, so Lück. Gerade die Sommerparty habe gezeigt, dass sowohl der Klub als auch die Bevölkerung noch in der Lage seien, eine schöne Party zu feiern. Lück machte aber auch darauf aufmerksam, dass die Beteiligung an den Stammtischen und auch bei Veranstaltungen durch die Mitglieder höher sein könne, um Veranstaltungen und Aktivitäten stressfreier umsetzen zu können.

In diesem Jahr standen ebenfalls Wahlen für das bevorstehende Schützen,- Volks- und Junggesellenfests auf der Tagesordnung. Gewählt wurden Jan-Enzo Lück für den Junggesellenmajor, André Riehn für den ersten Adjutant, Fabian Teuber für den zweiten Adjutant, Mario Rosenthal für den ersten Fähnrich, Fabian Lück für den zweiten Fähnrich und Dustin Lau für den Ersatzfähnrich. Ebenfalls wurde mit David Redeker ein neuer Ersatzkassenprüfer gewählt.

Vorstand wird bis 2024 in Ämtern bestätigt

Aufgrund der nicht stattgefundenen Vorstandswahl, die im Jahr 2021 hätte durchgeführt werden müssen, wurde der Vorstand in seinen Ämtern nochmal bis zur Jahreshauptversammlung 2024 durch die Versammlung bestätigt. Für das bevorstehende Jahr seien wieder viele Aktivitäten geplant, unter anderem auch wieder ein Osterfeuer in Gittelde, das am 8. April stattfindet.

Ab dem 11. März beginnen die Osterfeueraktivitäten – Hecke holen und herrichten des Platzes – des Junggesellenklubs. Bis zum 1. April holt der Klub wieder Hecke ab und es besteht ebenfalls die Möglichkeit, an den Samstagen in der Zeit von 11 bis 15 Uhr Hecke zu liefern. Jan-Enzo Lück betonte, dass nur Hecke angenommen wird, die in diesem Jahr geschnitten wurde. Interessierte können sich direkt per Mail bei Lück (junggesellenklub.gittelde@googlemail.com) melden.

Schützen,- Volks- und Junggesellenfest

Vom 23. bis zum 26. Juni findet das Schützen,- Volks- und Junggesellenfest in Gittelde statt. Der Junggesellenklub richtet in diesem Jahr auch wieder einen bunten Umzug am Montag aus. Im Anschluss kann das Schützen,- Volks- und Junggesellenfest mit DJ Tobi – bekannt von zahlreichen Sommerpartys – und leckerer Erbsensuppe ausgeklungen werden.

Christian und Martin Lagershausen stifteten in diesem Zusammenhang eine Kette an den Junggesellenklub, damit auch ein Junggesellenkönig ausgeschossen werden kann.

Mitmachen darf jedes aktive Mitglied des Klubs. Zu guter Letzt bedankte sich Lück im Namen des Klubs bei Familie Lagershausen für die Kette sowie bei allen Anwesenden für das Erscheinen und lud beim gemeinsamen Essen zu gemütlichen Verweilen ein.