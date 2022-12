Bad Grund. Einheimische und Gäste können das Höhlenerlebniszentrum Bad Grund in einem ganz besonderem Licht erleben.

Bad Grund Laternenreise in die Tiefe des Ibergs

In die Stille des Berges führen die Laternenreisen mit Geschichten im Advent, welche das Höhlenerlebniszentrum (HEZ) Bad Grund aktuell ausrichtet. Mitten im Wald beginnt die stimmungsvolle Laternenreise. Die Laternen voran geht es von dort mit Harzer Bergmann und Bad Grunder Kiepenfrau in die Tiefe des Ibergs. Auf den Spuren des Zwergenkönigs Hübich und der Sage von den silbernen Tannenzapfen erwartet die Teilnehmer eine stille Welt aus versteinerten Meerestieren und mächtigen Bodentropfsteinen. Der Schein der Laternen lässt die Wände leuchten und taucht die Höhle in eine Atmosphäre fernab vom weihnachtlichen Trubel auf der Erde. Bei Kinderpunsch und Glühwein klingt die Laternenreise aus.

Die stimmungsvollen Reisen eignen sich für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltungen, die jeweils am Freitag, 9., 16. und 23. Dezember, um 17 Uhr angeboten werden, sind jeweils begrenzt. Buchbar sind sie mit bestätigter Voranmeldung nur bis zum 8., 15. bzw. 22. Dezember bis 16.30 Uhr unter E-Mail an info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de. Erwachsene zahlen 8, alle Kinder sowie Jugendliche bis 17 Jahre 6 Euro. Im Preis enthalten sind die Wald- und Höhlenführung im Laternenschein, Geschichten und heiße Getränke. Es gilt Maskenpflicht für alle ab sechs Jahren. Treffpunkt: Kasse des HEZ. Weitere Info während der Öffnungszeiten unter Telefon 05327/829 391.