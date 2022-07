OBS Badenhausen verabschiedet ihre Abschlussschüler

Endlich war der langersehnte Tag da: die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse der Oberschule Badenhausen (OBS), an der 43 Schüler mit ihren Angehörigen in der Aula teilnahmen. „Im Laufe Eurer Schulzeit an der OBS, meistens sechs Jahre, habt Ihr viel erlebt“, so der Schulleiter, Frank Keller, der unter anderem die erfolgreiche Demonstration gegen die Schulschließung und das Homeschooling nannte.

„Nichts geht über Präsenzunterricht“, so Keller weiter, „aus meiner Sicht hat man Euch zu lange in der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt“. Denn die Schüler hätten mit ihrem Verhalten die älteren Menschen geschützt, aber den Schülern seien mehr als ein Jahr wichtige soziale Erfahrungen verwehrt geblieben.

Jetzt, mit dem Abschluss in der Tasche, könnten die Schüler mit ihrer Leistungsbereitschaft und ihrem Einsatz viel verändern. „Ihr seid die Zukunft. Handwerksbetriebe und die Industrie warten auf Euch.“ Aber auch Höhen und Tiefen würden auf dem Weg warten, so Keller, der an die Absolventen appellierte, sich helfen zu lassen, Ratschläge anzuhören und zu überlegen, ob da nicht Sinnvolles dabei sein kann.

Für die Abschlussschüler sprach Lina Marie Semm, die unter viel Beifall an das Mikrofon trat. Hier ende ein Lebensabschnitt und beginne ein neuer. Viele Erinnerungen, Erlebnisse und Erfahrungen seien mit der OBS verknüpft. „Vielen Dank an die Lehrer, die uns das Schulleben so schön gestaltet haben. Wir hatten eine schöne Zeit zusammen“, so Semm.

Klassenlehrerinnen bekommen Lavendel und Schlafspray

Die Klassenlehrkräfte, Korinna Horenburg, Lena Müller-Salskarn und Corinna Schönberger, ließen die Anfänge in der fünften Klasse humorvoll Revue passieren. So habe sich zum Beispiel die Entspanntheit der Lehrer proportional zur Arbeitsbereitschaft der Schüler und umgekehrt proportional zur Lautstärke im Klassenraum entwickelt.

Manch eine Lehrerin erhielt auch nützliche Geschenke, wie Lavendel, Gesichtsmasken zur Entspannung und ein Schlafspray. Und für die künftigen Arbeitsstellen wünschten die Lehrerinnen den Schülern das Vorhandensein von Gleitzeit und eine freie Wahl des Arbeitsplatzes, so wie sie es bereits bei der OBS begonnen habe. „Danke, dass wir ein Stück an Eurem Leben teilhatten“, so die Lehrerinnen.

Die Klasse 10b. Foto: Herma Niemann / HK

Die stellvertretende Landrätin des Landkreises Göttingen, Maria Gerl-Plein, sagte, dass diese Feier zwar ein wichtiger Einschnitt für die Absolventen sei, man aber heutzutage ein Leben lang lerne. „Ein weiterer Lebensweg liegt verheißungsvoll vor Ihnen. Sie haben Ihr Ziel unter beschwerten Bedingungen erreicht mit besonders großen Herausforderungen. Diese Leistung ist besonders hoch zu bewerten“.

Der Ortsbürgermeister der Bergstadt Bad Grund, Holger Diener, übernahm die Vertretung des Gemeindebürgermeisters und wünschte den Schülern einen Weg, der ihren Wünschen entspreche. „Euch gebührt großer Respekt. Ihr könnt stolz auf das sein, was ihr geleistet habt“. Im Namen der Gemeinde dankte Diener dem Schulleiter Keller, der sich in der Diskussion um den Schulstandort stark gemacht habe.

„Einen Faden, ein Messer, ein Licht – mehr braucht Ihr nicht“

„Es ist Euer Tag, den Ihr Euch redlich verdient habt“, so der Vorsitzende des Fördervereins, Bernd Hausmann, „macht weiter so, beißt Euch durch“. Was die Absolventen für ihre Zukunft brauchen und was ganz einfach zu merken ist, sagte Pastor Thomas Waubke: „Einen Faden, ein Messer, ein Licht – mehr braucht Ihr nicht“. Dabei stehe der Faden für die Freiheit, sich zu binden, das Messer für die Freiheit, sich zu lösen und das Licht für die Wärme und Ideen.

Die Absolventen des neunten Jahrganges. Foto: Herma Niemann / HK

Der stellvertretende Schulleiter, Patrick Schwab, sagte, dass es neben den Absolventen aber noch einen Abschluss gebe: das Anbrechen der letzten sechs Monate als Schulleiter. Dabei habe Keller wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren alles mitgenommen, was man an Stress habe mitnehmen können. „Unter dieser Dauerkrise bist Du aber immer Du geblieben, Du warst der Hafen im stürmischen Gewässer“, so Schwab. Auch die Schüler seien mit ihren Sorgen oft direkt zu ihm gekommen.

Für den unterhaltsamen Rahmen sorgten die Klassen 5 und 6 mit Vorführungen von Tänzen sowie die Lehrerin Isabel Schäfer mit Schülerin Lena Marie Benter, die das Lied „Perfekte Welle“ präsentierten.

Die Absolventinnen und Absolventen der OBS Badenhausen 2022

Absolventen 9b: Jan Grünewald und Murat Özdemir

Jan Grünewald und Murat Özdemir Absolventen 10a: Sarah Cecile Apel, Lena Marie Benter, Joshua Böckmann, Cassandra Braun, Tim Büschel, Alessio Congiu, Moritz Dembsky, Joy-Lee Dörnte, David Elsner, Thalia Folta, Elenor Friedrichs, Jilliane Heßler, Justin Hüttl, Daymion Köhler, Jonas Kronjäger, Janine Luck, Anita Pankratz, Caroline-Jacky Reichheim, Chantal Riemann, Nico Schlecht, Marlene Schubert, Finn Luca Selle, Lina Marie Semm, Mia Walther und Nils Wirges

Sarah Cecile Apel, Lena Marie Benter, Joshua Böckmann, Cassandra Braun, Tim Büschel, Alessio Congiu, Moritz Dembsky, Joy-Lee Dörnte, David Elsner, Thalia Folta, Elenor Friedrichs, Jilliane Heßler, Justin Hüttl, Daymion Köhler, Jonas Kronjäger, Janine Luck, Anita Pankratz, Caroline-Jacky Reichheim, Chantal Riemann, Nico Schlecht, Marlene Schubert, Finn Luca Selle, Lina Marie Semm, Mia Walther und Nils Wirges Absolventen 10b: Ahmad Abo Hatab, Keno Armbrecht, Louis Beihse, David Eger, Alesja Frank, Leonie Gür, Bastian Hanel, Josy Hausmann, Steve Hausmann, Janek Hesz, Lina-Marie Meier, Melina Schwob, Nicole Stoll und Maurice Wehr

Ahmad Abo Hatab, Keno Armbrecht, Louis Beihse, David Eger, Alesja Frank, Leonie Gür, Bastian Hanel, Josy Hausmann, Steve Hausmann, Janek Hesz, Lina-Marie Meier, Melina Schwob, Nicole Stoll und Maurice Wehr Klassenbeste: Tim Büschel, Finn Luca Selle, Davis Elias Florian Elsner, Mia Walther, Leonie Gür, Alesja Frank und Ahmad Abo Hatab