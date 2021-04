Bad Grund: Sechs Bienenvölker mutwillig angezündet

Mehrere Bienenstöcke stehen am Waldrand in einer Reihe (Symbolbild).

Ein bislang unbekannter Täter hat auf einem Waldgrundstück bei Bad Grund Kästen mit Bienenvölkern in Brand gesetzt. Dabei verbrannten bis zu 180.000 Bienen.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag auf einem Grundstück in der Verlängerung der Fissekenstraße in Willensen. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung am Sonntag, 11. April. Durch den Brand werden sechs Kästen mit Bienenvölkern, in denen sich jeweils 20.000 bis 30.000 Bienen befanden, zerstört.

Eine Biene sammelt auf einem blühenden Löwenzahn Blütenstaub. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Einen weiteren Kasten stieß der Täter um. Falls die Bienenkönigin überlebt habe, bestehe noch Hoffnung für dieses Volk, so die Polizei. Durch den Brand wird die Balkenkonstruktion, auf welcher die Bienenvölker befestigt waren, ebenfalls beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 1550,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.