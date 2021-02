Das Gebäude eines Schweißerbetriebs in Gittelde hat am Freitagmittag Feuer gefangen. Der Notruf ging nach Angaben der Rettungskräfte um 13.50 Uhr ein. Es sei zu Explosionen gekommen, wahrscheinlich durch gelagerte Farbbehälter oder Dieseltanks. Zwei Personen seien vor Ort gewesen, blieben aber unverletzt. Die Feuerwehr musste einen Hund aus dem Gebäude retten, auch er blieb unverletzt. Der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften dauert an. Die Bahnhofstraße ist gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr von Osterode nach Seesen über Bad Grund um. Auch die Gegenrichtung ist betroffen und wird umgeleitet. jlk