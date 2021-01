Bergdankfest 2021 in Bad Grund fällt aus

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Grund teilt mit, dass wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr das vom Knappenverein Bad Grund und Umgebung mit der Kirche organisierte Traditionsfest der Bergleute nicht stattfindet. Das Bergdankfest ist in der Bergstadt der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der ehemaligen Bergleute und des Ortes. Zahlreiche befreundete Bergmannsvereinigungen aus nah und fern reisen an, um dieses Fest in Bad Grund zu feiern.

Die große Beteiligung macht die Einhaltung der Hygienebestimmungen unmöglich

Das Bergdankfest beginnt regelmäßig mit einem gemeinsamen Kirchgang in die St. Antonius-Kirche und wird mit einer Bergparade durch Bad Grunds Innenstadt sowie einem Schärperfrühstück im Atrium fortgesetzt. Wegen der großen Beteiligung lassen sich die vorgegebenen Hygienebestimmungen nicht einhalten. Deshalb muss der Knappenverein das Bergdankfest leider absagen.