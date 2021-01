„Können hier relativ entspannt unter der Pandemie leben“

Schon seit einiger Zeit steht es um die Gemeinde Bad Grund, was den Inzidenzwert bezüglich der Corona-Pandemie betrifft, ganz gut. „Die Menschen in der Gemeinde verhalten sich vorbildlich, vorsichtig und gehen gewissenhaft mit der Situation um“, betont der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Rückblickend sagt Dietzmann, dass er, wie wohl die meisten Menschen auch, noch im Frühjahr die Ausmaße der Pandemie nicht habe ermessen können. Nach und nach seien Termine ausgefallen, für Unternehmen, Vereine, Verbände und Kulturschaffende. Und seit dem neuesten Lockdown finden erneut keine Veranstaltungen statt. „Davon leben die Gemeinden, das Zusammenkommen zu bestimmten Anlässen ist wichtig“. Harald Dietzmann habe gerade in der Vorweihnachtszeit das Miteinander der Menschen auf den kleinen Weihnachtsmärkten in der Gemeinde sowie auch die adventliche Einstimmung mit den traditionellen Seniorenfeiern vermisst.

Und dennoch habe man trotz der Corona-Krise hier im ländlichen Raum den Vorteil der lockeren und weitläufigen Struktur, so Dietzmann weiter. „Dem haben wir es zu verdanken, dass wir hier relativ entspannt unter der Pandemie ein einigermaßen normales Leben leben können“. Besonders hart getroffen habe der erneute Lockdown die Gastronomie, Hotels und Vermieter von Appartements. Das sei natürlich eine Entwicklung, die Sorge bereite. Ein großes Lob spricht Dietzmann den Lehrkräften und den pädagogischen Mitarbeitern der Grundschule in Gittelde mit der Außenstelle in Eisdorf aus. „Die Mitarbeiter geben sich alle Mühe, die gute pädagogische Arbeit unter diesen Bedingungen am Laufen zu halten. Das ist sehr gut gelungen“. Ebenso sehe es in den Kindertagesstätten der Gemeinde aus. Auch dort stünden die Erzieherinnen sozusagen an „vorderster Front“ und seien auch stets einem Risiko ausgesetzt. Dietzmann hoffe, dass viele Menschen Vertrauen in den Impfstoff haben und sich im kommenden Jahr impfen lassen werden.

Trotz aller Unwägbarkeiten, habe man in 2020 in der Gemeinde gemeinsam mit dem Rat viel erreicht und viele Projekte auf den Weg bringen können. Dank einer Förderung durch das Innenministerium sei die Anschaffung einer neuen Feuerwehr-Drehleiter gelungen. Zudem sei mit dem Anbau der Krippe am Kindergarten in Badenhausen begonnen worden, und bei dem Anbau der Krippe im DRK-Kindergarten Gittelde befände man sich momentan noch in der Planung. Inzwischen sei der Bauantrag auf den Weg gebracht. Auch bei der Grundschule in Gittelde tue sich einiges. Demnächst soll das Außengelände zur Planstraße fertiggestellt werden. Des Weiteren habe man auch mit Hilfe der Gemeinde auf dem Schulhof ein neues Spielgerät aufstellen können. Inzwischen seien im Rahmen des Digitalpaktes Tablets und Multifunktionsbildschirme angeschafft worden. Auch die Breitbandversorgung wurde verstärkt. Im kommenden Jahr soll im Übrigen auch die Verwaltung modernisiert werden. Die Digitalisierung von Akten und Vorgängen, E-Rechnungen und die Neugestaltung der Homepage stünden auf dem Plan.

Zwar werde im Bereich des Straßenbaus nach den erfolgten und abgeschlossenen Großprojekten erst einmal nichts weiter angegangen, dafür habe die Gemeinde jedoch das Projekt des Spielplatz-Wanderweges angestoßen, der vom Höhlenerlebniszentrum bis ins Zentrum der Bergstadt für mehr Attraktivität bei Touristen sorgen soll. Dieses Projekt soll möglichst in zwei Phasen über das Leader-Programm gefördert werden.

Ebenso berichtet der Verwaltungschef, dass Aussicht bestünde, die beiden Angestellten aus dem Förderprojekt für Langzeitarbeitslose über den bisher festgesetzten Zeitraum hinaus weiter zu beschäftigen. Die Verlängerungsanträge seien bereits gestellt. Dabei handele es sich um die Stelle für die Ortsbildpflege in Bad Grund und die Stelle für die Jugendarbeit in Erweiterung mit der Seniorenarbeit.

Was die Kommunalwahl im kommenden Jahr betreffe, hoffe Dietzmann darauf, dass sich genügend engagierte Menschen für die Arbeit in den Ortsräten und im Rat zur Verfügung stellen würden. „Die Ortsräte sind ein wichtiges Bindeglied, genauso wie eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Mandatsträgern“. Was den Haushalt der Gemeinde anginge, müsse man darauf hoffen, dass die Konsolidierungsbemühungen nicht zu sehr unter der Corona-Krise gelitten haben. Im Januar würden die Haushaltsberatungen stattfinden, und dann werde man die Ausmaße erkennen, inwieweit man von den prognostizierten Perspektiven abweichen müsse. Zumindest im Bereich der Einkommenssteueranteile erwarte man geringere Einnahmen.

Persönlich, sagt Dietzmann, habe er in diesem Jahr sein Hobby Fahrradfahren natürlich weiter und auch etwas intensiver verfolgen können. „Wenn man Corona überhaupt etwas Positives abgewinnen kann, dann, dass viele Menschen in diesem Jahr den Wert der Naherholung in unserer Gemeinde zu schätzen gelernt haben“.