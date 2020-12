Gittelde: Bahnübergang bei Galke ist fertiggestellt

Gittelde Die Bahnhofstraße ist in beiden Richtungen wieder befahrbar. Aber Vorsicht: Die Vorfahrt hat sich geändert.

Seit August liefen die Bauarbeiten durch das bauausführende Unternehmen der Deutschen Bahn auf Hochtouren. Inzwischen ist nicht nur der Bahnübergang in Richtung Windhausen, sondern auch der Bahnübergang auf Höhe der Firma Galke fertiggestellt. Seit dem 21. Dezember ist die deshalb auch die Bahnhofstraße in beiden Richtungen wieder befahrbar. Allerdings hat sich die Verkehrsführung geändert.

Vorfahrt hat sich geändert

Von Galke aus in Richtung des Bahnhofs verläuft die Straße nun als abknickende Vorfahrtstraße. Demnächst werden auch Ampeln den Verkehr dort regeln, sofern die Züge den Bahnhofsbereich passieren und halten. In dem Fall sollen alle Verkehrsteilnehmer am Bahnübergang Galke halten und ein rotes Signal erhalten.

Die Restarbeiten sollen im Januar erfolgen.