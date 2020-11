Bisher ein Kandidat für Bürgermeisterwahl in Gemeinde Bad Grund

Das kommende Jahr 2021 ist ein Wahljahr. Nicht nur die Bundestagswahl findet im Herbst statt, auch werden in Niedersachsen die Kommunalwahlen und zusätzlich die Landratswahl im Landkreis Göttingen durchgeführt. Aller Voraussicht nach sollen die Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, zusammen mit der Bürgermeisterwahl stattfinden.

In der Gemeinde Bad Grund wird der langjährige Bürgermeister, Harald Dietzmann, wieder zur Wahl antreten. Der SPD Ortsverein Bad Grund freue sich darüber, dass Harald Dietzmann sich wieder zur Wahl stelle, so die Vorsitzende Karin Blume-Gebhardt. „Die Zusammenarbeit mit Harald Dietzmann hat sich bewährt und war über all die Jahre transparent und vertrauensvoll.“

Die CDU habe bisher noch keinen Bürgermeister-Kandidaten, berichtete der Vorsitzende des CDU Gemeindeverbandes, Klaus Bock. Der Vorsitzende schließt aber nicht aus, dass sich das noch ergeben werde, da die Wahl ja erst im Herbst des kommenden Jahres sei. Aufgrund der Corona-Krise habe die Freie Wählergemeinschaft der Gemeinde Bad Grund noch keine Sitzung abgehalten und über einen möglichen Bürgermeisterkandidaten diskutieren können, wie der Vorsitzende Bernd Hausmann sagt.

Beruflicher Werdegang von Harald Dietzmann

Dietzmann ist seit 1. November 2001 Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, beziehungsweise Samtgemeindebürgermeister bis zur Bildung der Einheitsgemeinde im Jahr 2013. Von 1978 bis 1980 absolvierte Harald Dietzmann eine Ausbildung im Rathaus in Windhausen zum Verwaltungsfachangestellten und war anschließend zehn Jahre lang in zahlreichen Sachgebieten der Samtgemeindeverwaltung tätig. Währenddessen legte er die Fachhochschulreife ab, um anschließend ein duales Studium zu beginnen, welches er 1993 als Diplom-Verwaltungswirt abschließen konnte. Das Studium bestand aus dem praktischen Teil bei der Stadt Göttingen und der Theorie an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover.

Seit fast 20 Jahren ist Harald Dietzmann bereits Bürgermeister

Anschließend arbeitete Harald Dietzmann als Beamter im gehobenen Dienst bei der damaligen Kreisverwaltung Osterode. 1999 kam es zu ersten Kontakten zwischen ihm und dem SPD-Ortsverein Bad Grund, der ihn im Jahr 2001 als Bürgermeisterkandidat für die damalige Samtgemeinde Bad Grund nominierte. Dietzmann ist parteilos, pflege aber mit der SPD ein gutes Zusammenwirken, wie er es nennt. Das gleiche gelte aber auch für die anderen Fraktionen im Rat. „Wir haben im Rat der Gemeinde eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Dietzmann, der betonte, dass man in den zurückliegenden Jahren viel erreicht habe.

In den vergangenen Jahre wurde viel erreicht

Dazu zähle unter anderem die stetige Stabilisierung des Haushaltes, die geplanten Erweiterungen der Krippen, Investitionen in die Grundschule Gittelde mit der Nebenstelle in Eisdorf und nicht zu vergessen die kostenintensiven Sanierungen wichtiger Einfallstraßen in Bad Grund. Auch nach fast 20 Jahren als Bürgermeister sei Dietzmann immer noch hochmotiviert und habe Freude daran, für die Gemeinde und die Menschen aktiv tätig zu sein. Als Ziele für die kommenden Jahre formuliert er die Fortentwicklung frühkindlicher Bildung und der Schullandschaft sowie der kommunalen Infrastruktur und die Haushaltskonsolidierung. Wichtig sei auch, die erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Osterode fortzusetzen, aber auch den Breitbandausbau voranzutreiben.

Gerade jetzt unter der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig der Breitbandausbau sei, um Wettbewerbsnachteile abzubauen. Angesichts der demografischen Entwicklung sei ihm aber auch wichtig, die Vorzüge des ländlichen Raums hervorzuheben. „Wir haben in unserer Region den Vorteil einer hohen Lebensqualität, dafür kann man nicht oft genug Werbung machen.“