Vor fast 34 Jahren begann Martina Lagershausen als Erzieherin im Kindergarten St. Martin Badenhausen zu arbeiten, am 1. Mai dieses Jahres legte sie die Leitung dieser Einrichtung in die Hände von Katrin Fiebrich.

Zu ihrer offiziellen Verabschiedung und Segnung hatte der Kirchenvorstand Badenhausen in den Kirchgarten eingeladen. Dort waren viele bunte Kunstwerke an einer Leine aufgehängt, die die Mädchen und Jungen des Kindergartens gemalt oder gezeichnet hatten.

Nachdem Organist Peter Wendlandt die Feiergesellschaft auf dem Keyboard einstimmte, begrüßte Kirchenvorstandsvorsitzender Mike Südekum die Anwesenden. Zu Beginn ging er auf den beruflichen Werdegang von Martina Lagershausen ein.

10 Jahre lang Kindergartenleitung

1987 habe sie zusammen mit Renate Klenner in der „Sonnengruppe“ in Badenhausen als Erzieherin begonnen. 1994 wurde sie die Stellvertreterin der damaligen Leitern Ilse Baumgartner. Vor zehn Jahren übernahm sie schließlich die Kindergarten-Leitung.

Viele Aufgaben hätten in ihren Händen gelegen, und sie habe eine neue Sichtweise auf die Arbeit eingebracht. Südekum dankte ihr für die langjährige lösungsorientierte Zusammenarbeit, die von Kreativität geprägt gewesen wäre.

Pfarrer Thomas Waubke hatte für seine Ansprache von den anwesenden Erzieherinnen Symbole mitbringen lassen. Eins davon war ein Haus, dessen Tür der Erinnerungen an Martina Lagershausens Dienstzeit offen stand. „Wir alle brauchen einen Ort zum Versammeln und der braucht Struktur sowie Ordnung“. Die ehemalige Kindergartenleiterin sei für ihre Ordnung berühmt, weil ihr in Fleisch und Blut übergegangen sei, alles zu koordinieren. „Denn je reibungsloser und sicherer ein Haus von außen steht, um so lebendiger kann das Leben drinnen gestaltet werden.“

Ein weiteres Symbol war ein Auge. Denn wer mit Martina Lagershausen spreche, dürfte ihre besondere Fähigkeit zu sorgfältigem und aktivem Zuhören bemerken, mit deren Hilfe sie immer das Verstehen gesucht habe. Mit dieser Fähigkeit habe sie auch das Team geführt.

Nachfolgerin bedankte sich

Pfarrer Waubke sprach ihr ein großes Dankeschön dafür aus, dass sie ihrer Nachfolgerin ein Team übergeben habe, das ausgesprochen krisenfest sei. „Katrin Fiebrich muss das Schiff durch Gewässer steuern, die nicht nur von Corona bestimmt sind.“ Die neue Leiterin des Kindergartens betonte, dass ihre Vorgängerin es geliebt hätte, anderen zu helfen. „Du hast unterstützt, beraten und stets mindestens ein offenes Ohr, gehabt.“ Wenn aber auch klare Worte gesprochen werden mussten, habe sie dies getan und dem Team stets Vertrauen ausgesprochen. Außerdem hätte sie mit viel Liebe und Kreativität Projekte erarbeitet. „Du hast den Kindergarten zu dem gemacht, was er heute ist.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann dankte Langerhausen auch im Namen von Badenhausens Ortsbürgermeister Erich Sonnenburg für das großes Engagement in einer der wichtigen Einrichtungen der Gemeinde.

Krippengruppe wurde angebaut

„Wir haben häufig miteinander zu tun gehabt, und wenn wir dann über den Kindergarten gesprochen haben, dann hat sie sich eingesetzt und ihre Wünsche auch weitestgehend durchgesetzt“. Es sei nicht immer eine einfache Zeit für sie gewesen, sie hätte aber alles gemanagt. Mit ihrem Anschub sei es letztendlich auch gelungen, dass eine Krippengruppe angebaut würde und somit im kommenden Kindergartenjahr die gesamte Krippenbetreuung der Gemeinde im neuen Gebäude stattfinden könne. Sie habe Herausforderungen angenommen und hervorragend gemeistert, und er habe gespürt, mit welcher Freude und Herzblut sie das getan habe. „Ich habe sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet“.

Gute Wünsche an neue Leitung

Katrin Fiebrich wünschte er alles Gute. Sie werde „den Laden schon schmeißen“, denn es habe bereits die ersten Kontakte gegeben, und er habe dabei gespürt, dass da jemand fähiges das Erbe übernommen hätte.

Elternvertretung sprach Dank au

Im Namen der Elternvertreter und der Elternschaft trat Marc Schwarze-Heidrich ans Mikrofon und betonte, dass für ihn besonders beeindruckend gewesen wäre, mit welcher Stärke sich die ehemalige Kindergartenleiterin engagiert hätte. Sie hätte dem Ganzen Rahmen und Struktur gegeben, die seinesgleichen suche. Denn der Rahmen sei nicht starr gewesen, sondern sei durch die Mitarbeit des Teams ausgeschmückt worden. Zudem hätte sie mit Leichtigkeit immer lösungsorientiert gearbeitet.

Zum Schluss wandte sich Martina Lagershausen an die Gottesdienstbesucher, zu denen ihre Familie, das Kindergartenteam und Freunde zählten. Sie erzählte von ihrem Glück, als sie die Arbeit im Kindergarten Badenhausen aufgenommen und in der Ortschaft viele Freunde gefunden hatte. Zu dem Glück zählten auch die Kirchengemeinde und der Pastor.

„Es war rundum eine schöne Zeit und ich hoffe, dass es die nächsten Jahre so weitergeht.“