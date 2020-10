Ansehnlicherer Straßenrand: Förster Straße wird begutachtet

Während der Sitzung des Eisdorfer Ortsrates standen neben der Förster Straße und der Scheune der Dorfgemeinschaft „Leben und Wohnen in Eisdorf“ (DoLeWo) auch der Königsweg und der Fußballplatz auf dem Posthof im Mittelpunkt. In der einen Straße sorgen „Pferdeäpfel“ für Unmut, auf dem Sportplatz sind es nicht selten Hinterlassenschaften von Hunden.

Eingangs betonte Ortsbügermeisterin Petra Pinnecke, dass es wegen Corona nicht sehr viel zu berichten gäbe. Sie erinnerte aber daran, dass man es in dieser Region doch um einiges besser habe als in den Großstädten. „Wir haben immer noch unsere Landschaft, über die wir uns freuen, und wir dürfen uns mit Nachbarn übern Zaun unterhalten.“ Dann legte sie offen, dass von den 1.000 Euro des Ehrenamtsfonds der Firma Harz Energie 500 Euro für die Vogelfreunde Kalkröse sein werden. Sie gehe davon aus, dass dieses Vorhaben seitens des Geldgebers befürwortet werde. Schließlich machten die Vogelfreunde doch im Interesse der Natur und der Besucher tolle Sachen. Nicht so sicher war sie sich, als es um die Feierlichkeiten am Volkstrauertag ging. Denn bislang könne niemand sagen, wie die Corona-Vorschriften aussehen werden. „Wir warten ab und kriegen es bestimmt gebacken.“

Hinterlassenschaften von Pferden und Hunden führen zu Unmut

Auf den Königsweg zu sprechen kommend, berichtete Pinnecke, dass die Anwohner nicht begeistert darüber seien, wie oft dort die Pferde vom Reitplatz kommend ihre Geschäfte hinterlassen. Wenn das mal passiere, wäre das kein Problem, aber so sei das leider nicht. Die Anwohner hätten betont, dass sie sich bestimmt nicht bei der Polizei beschweren oder gar eine Anzeige aufgeben wollen, sondern auf Einsicht der Reiter hoffen. Das Gespräch mit dem Vorstand des Reit- und Fahrvereins der Samtgemeinde Bad Grund habe kein positives Echo zur Folge gehabt. Ein ähnliches Problem gäbe es auf dem Sportplatz. Der Vorstand des FC Eisdorf habe darüber informiert, dass dieses Gelände zugerne, aber widerrechtlich, als Parkplatz missbraucht und als Spaziergangfläche mit dem Hund genutzt werde. Nicht selten seien dort im Anschluss die Hinterlassenschaften der Tiere vorzufinden. Petra Pinnecke äußerte die Möglichkeit, vor Ort ein Schild mit dem Hinweis anzubringen, dass nicht jeder diesen Platz betreten darf.

„Mobiles Eisdorf“ nimmt an bundesweitem Wettbewerb teil

Bürgermeister Harald Dietzmann versicherte, dass für das Dorfentwicklungsprogramm, welches Ende des Jahres ausläuft, ein Verlängerungsantrag gestellt wird. Er habe die Hoffnung, dass der Antrag auf offene Ohren stoßen werde. Man dürfe dabei aber nicht vergessen, dass das noch laufende Programm ebenfalls durch eine Verlängerung möglich geworden sei. Sehr erfreulich sei hingegen, dass der Eisdorfer Verein „Mobiles Eisdorf“ an dem bundesweiten Wettbewerb „Gemeinsam stark“ teilnehmen dürfe. Frank Brakebusch gab zu bedenken, dass nicht in Vergessenheit geraten dürfe, dass der geteerte Friedhofsweg in Willensen jetzt in den Händen der Feldmark liege und damit wenig Chancen auf Erhalt habe. Man müsse mit Ortsvorsteher Helmuth Nienstedt sprechen, damit der Weg nicht völlig „zerbröselt“.

Brakebusch kam aber auch auf die Förster Straße, der Eisdorfer Allee zu sprechen. Am Straßenrand hätten viele Jahre Tannen gestanden, die mittlerweile nur noch in den Erinnerungen seien. Viele junge Bäume wurden zwar angepflanzt, allerdings seien schon einige zu Schaden gekommen. Man müsse mit Gemeindegärtnermeisterin Birgitt Nienstedt und Fred Langner, dem Fachbereichsleiter der Bau- und Ordnungsverwaltung, einen Termin absprechen, um eine akzeptable Lösung zu finden. Dieser Straßenzug solle im Rahmen einer Ortsbegehung, die in der Zeit um den 20. Oktober erfolgen wird, zusammen mit den beiden Fachleuten begutachtet werden.

An- und Umbaupläne der Scheune im Klappenweg stocken

Danach äußerte sich Herbert Lohrberg, erster Vorsitzender von DoLeWo, zu der 1965 erbauten Scheune im Klappenweg 2, die 2018 von DoLeWo erworben wurde. Lohrberg bedankte sich zunächst bei dem Ortsrat und dem Gemeinderat der Gemeinde Bad Grund für die bereits erteilten Zuwendungen zum Erwerb dieser Immobilie. Die geplanten und im Ortsrat 2019 vorgestellten An- und Umbaumaßnahmen wurden dem Amt für regionale Landentwicklung Göttingen über den von der Gemeinde beauftragten Architekten im Januar dieses Jahres eingereicht. Bislang habe man aber weder eine schriftliche noch eine mündliche Antwort erhalten. Mittlerweile mache sich der DoLeWo-Vorstand Gedanken, was noch möglich sei. Denn Corona-bedingt habe man, abgesehen von den Mitgliederbeiträgen, keine Einnahmen, sondern ausnahmslos Ausgaben. „Das lässt sich ein bis zwei Jahre überstehen, aber länger nicht.“ Dennoch wurde zumindest die Zufahrt für den vereinseigenen Planwagen in Eigenleistung gepflastert. Eine Dachrinne soll noch angebracht werden und ist in Auftrag gegeben. Der Anstrich an der Vorderseite werde ebenfalls noch in diesem Jahr in Eigenleistung durchgeführt. Die Gesamtkosten dieser drei Maßnahmen belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Jetzt fehle noch das wichtigste und teuerste Paket in Form von Strom-, Wasser- und einem Abwasseranschluss.

Dafür werden die Zuschüsse der Gemeinde benötigt. Lohrberg beantragte, dass im Haushalt 2021 der Gemeinde Bad Grund eine Summe festgeschrieben werden müsse. Denn, auch wenn Bürgermeister Harald Dietzmann eine Verlängerung des Dorferneuerungsplanes beantragt habe, stünde nicht fest, ob diese genehmigt werde. Nach einigen Diskussionsrunden war man sich einig, dass der Verein DoLeWo einen Finanzierungsplan der Gemeinde zur Entscheidung vorlegen soll, um entsprechende Haushaltsmittel für das kommende Jahr einplanen zu können.

Über Böllerverbotsantrag wird noch entschieden

Abschließend kam Petra Pinnecke noch auf einen Böllerverbotsantrag zu sprechen, welcher von den Anwohnern des Mitteldorfs für Silvester gestellt wurde. Harald Dietzmann betonte, dass auch er diesen Antrag erhalten habe.

Gemeinde- und Ortsbrandmeister hätten zu diesem Thema geäußert, dass es aufgrund des Brandschutzes kein Verbot geben müsse. Der Bürgermeister gab außerdem zu bedenken, dass ein Silvesterknallerverbot nicht allein eine Straße oder Siedlung einer Ortschaft, sondern im Prinzip die gesamte Gemeinde, betreffen würde. Er verwies darauf, dass in jedem Fall die Gemeinde über dieser Antrag ordnungsgemäß entscheiden wird.